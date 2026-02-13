CANLI | Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi yurtlarının açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Programımıza teşrif eden kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin istikbali olan gençlerle, farklı vesilelerle bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Gençlerimizin gözlerindeki ışık ve kararlılığı gördükçe güç ve enerji tazeliyoruz. Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça inanın daha da perçinliyoruz. Rabbi yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.

Birazdan 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdumuz ile 706 kişilik kız öğrenci yurdumuzun resmi açılışını yapacağız. Bu yurtların gençlerimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 916 öğrencinin barınacağı 2 öğrenci yurdunu bu kadar kısa sürede nihayete erdirmek kolay bir iş değildir.

Bizim için ilim, hakikate giden yolun altın anahtarıdır. Üniversite, bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci bilgiye talip olduğu için talebedir. Bilim insanlarımız cebirden tıbba, mimariden şiire kadar ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya önemli katkılar yaptı. İnsanlığı aydınlatan ışık uzun yıllar Doğudan yükseldi.

Geçmişle gelecek arasındaki bağ, aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı.

Değişimden, dönüşümden, tekamülden korkmamalıyız. Bir yerde hareket varsa orada bereket ve başarı olur. Duran pas tutar, yosun bağlar.

Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor.

Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanı olarak gören baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize yürüyoruz. İnşallah menzile varana kadar da ilerlemeye devam edeceğiz.

2 MÜJDE DAHA VERDİ



Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın zamanda yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemize öğrencilerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyarlı bir yatırım ile tam teşekküllü bir laboratuvar binası kazandıracağız.

