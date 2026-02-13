Ali Kaya ile birlikte olan kadınlardan biri daha itirafçı oldu: "2 bin dolar aldım geceleri çıplak fotoğraf istiyordu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda aralarında fenomen ve iş adamlarının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Bu isimler arasında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya da yer alıyordu. Kaya'yla birlikte 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Kaya ile ilgili bir isim daha ifade verdi.

Ali Kaya (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) ELDEN 2 BİN DOLAR PARA VERDİ Hanife Ceyda Kaya isimli şüpheli verdiği ifadede, Ali Kaya ile İstanbul Başakşehir'de Deniz Beauty isimli güzellik salonu sahibi Deniz isimli kadın aracılığıyla tanıştığını aktardı. Hanife Ceyda Kaya,"Deniz isimli kişi daha önce erkeklere kadın ayarlardı. Ali Kaya benimle tanıştıktan sonra bana elden 2 bin dolar para verdi. Arkadaşlığımız devam ettiği süre zarfında benden geceleri çıplak fotoğraf istiyordu. Çok değişik fantezileri vardı. Bazen telefonla konuşmamızda sert kabaca da konuşmuşluğu oluyordu" dedi.