İstanbul’da sıcaklıklar 20 dereceye çıkacak! Meteoroloji’den 45 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 45 il için sarı kodlu uyarı vererek şiddetli sağanak, fırtına ve yer yer hortum tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’dan Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya kadar birçok bölgede yağış görülecek.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
- Ege, Marmara ve Akdeniz'de fırtına uyarısı yapılırken rüzgar hızının deniz üzerinde 100 kilometreyi, kara üzerinde 62 kilometreyi aşabileceği bildirildi.
- Pazar günü İstanbul'da sıcaklıkların 20-21 dereceye, Bursa'da 20-25 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.
- Çanakkale ve Manisa hattında kuvvetli yağışlar devam ederken, Ege'nin kuzeyinde yağışlara dolu ve gök gürültüsü eşlik ediyor.
- Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken, yüksek kesimlerde çığ riski konusunda uyarı yapıldı.
Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde sağanakların çok kuvvetli olması beklenirken, lodosla birlikte fırtınanın da etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri…
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK UYARDI
A Haber canlı yayına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelindeki yağış durumu, hafta sonu beklenen sıcaklık artışı ve fırtına riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Adil Tek, bir önceki gün Ege'de beklenen kuvvetli yağışların etkisini gösterdiğini belirterek, sistemin doğuya kaydığını ancak batıdan yeni bir sistemin giriş yaptığını ifade etti.
Dün akşam saatlerinden itibaren batıdan gelen yeni sistemle birlikte özellikle Ege kıyılarında yoğun yağışların görüldüğünü belirten Tek, doğuya kayan sistemin ise o bölgelerde yağmur şeklinde etkisini sürdürdüğünü söyledi. Bugün özellikle batı bölgelerde, Ege hattı boyunca ve Akdeniz boyunca yağışların etkili olacağı vurgulandı.
ÇANAKKALE VE EGE'NİN KUZEYİNDE YOĞUN YAĞIŞ
Şu anda en yoğun yağışın Çanakkale'de görüldüğünü belirten Tek, özellikle Lapseki ile Çanakkale-Biga arasında kuvvetli yağışın devam ettiğini söyledi.
Ege'nin kuzeyinde, Manisa'nın kuzeyi ile Balıkesir hattında, özellikle İzmir otoyolu üzerindeki bölgelerde de kuvvetli yağış görüldüğünü belirten Tek, bu yağışlara dolu ve gök gürültüsünün de eşlik ettiğini ifade etti.
Sabah erken saatlerde daha batıda olan sistemin yavaş yavaş doğuya kaydığını ancak çok hızlı hareket etmediğini belirten Tek, gün içerisinde doğuya doğru ilerleyişin süreceğini söyledi.
Akşam saatlerine doğru Antalya başta olmak üzere Akdeniz'in doğusunda, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye çevrelerinde de yağış beklendiği aktarıldı.
GÜNEYLİ RÜZGARLAR SICAKLIKLARI YÜKSEK TUTUYOR
Orta Akdeniz üzerinden gelen sistem nedeniyle sıcaklıkların çok düşmediğini belirten Tek, mevsim normallerinin üzerinde değerlerin devam ettiğini söyledi. Güneyli rüzgarların etkili olduğunu vurgulayan Tek, ancak birkaç gün içinde yağışların etkisini kaybetmeye başlayacağını ifade etti.
Yaklaşık bir aydır aralıksız süren yağışlı havanın ardından kısa bir ara verileceğini belirten Tek, hafta sonuna doğru sistemin doğuya kayacağını, batı bölgelerde havanın açacağını ve sıcaklıkların artacağını söyledi. Doğu bölgelerde ise yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceği belirtildi.
PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK
Pazar günü öğle saatlerine ait sıcaklık haritasını değerlendiren Tek, özellikle yurdun batısında sıcaklıkların belirgin şekilde artacağını söyledi.
Bursa'da sıcaklıkların 20-25 dereceye kadar çıkacağını ifade eden Tek, İstanbul'da ise pazar günü 20-21 derecelerin görüleceğini belirtti. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 22-23 dereceye kadar ulaşabileceği kaydedildi.
Manisa-Balıkesir hattında sıcaklıkların daha yüksek olacağı belirtilirken, Antalya'da ise deniz suyu sıcaklıklarının 17-18 derececivarında olması nedeniyle İstanbul kadar ısınma beklenmediği ifade edildi.
Tek, kuzeyli rüzgarların yaz aylarında Antalya'da sıcaklıkları 35-40 dereceye çıkarabildiğini, ancak denizden esen rüzgarların nemi artırırken sıcaklığı düşürdüğünü anlattı.
FIRTINA UYARISI: RÜZGAR 100 KİLOMETREYİ AŞABİLİR
Hafta sonu sıcaklık artışıyla birlikte kuvvetli rüzgarların da etkili olacağı belirtildi. Özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz'de fırtına beklendiği açıklandı. Rüzgar hızının deniz üzerinde zaman zaman 100 kilometreyi aşabileceği, kara üzerinde ise saatte 62 kilometreye ulaşarak fırtına seviyesine çıkabileceği ifade edildi.
YENİ YAĞIŞ HAFTAYA GELİYOR
Pazar günü sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaşacağını belirten Tek, pazar akşam saatlerinden itibaren özellikle Kuzey Ege ve Marmara'da yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını söyledi.
Yağışların çok kuvvetli olmayacağını ancak sıcaklıkları bir miktar düşüreceğini belirten Tek, sistemin doğuya doğru ilerleyeceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta boyunca yağışların yeniden gündeme geleceği belirtilirken, ayın 20'sine doğru bir soğuk hava dalgası beklendiği ancak bunun kar bırakacak düzeyde olmadığı ifade edildi. Kış soğuğunun kısa süreli hissedileceği kaydedildi.
BATI BÖLGELERİNDE KAR SEZONU BÜYÜK ÖLÇÜDE SONA ERDİ
Ayın 20'sinde beklenen soğuk hava dalgasının yüksek kesimlerde kar bırakabileceğini belirten Tek, Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya gibi yüksek noktalarda kar görülebileceğini söyledi. Bolu'da da kar ihtimali olduğu ifade edildi.
Ancak kıyı kesimlerde ve özellikle İstanbul'da kar sezonunun büyük ölçüde sona erdiği belirtildi. Mevsimsel tahminlere göre kar yağışı olasılığının görünmediği aktarıldı.
RADAR AĞI TÜM TÜRKİYE'Yİ KAPSIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntülerinin ülke genelini kapsadığını belirten Tek, yaklaşık 7-8 radar ile Türkiye genelinde kör nokta bulunmadığını söyledi. Ayrıca 2 bini aşkın meteoroloji istasyonundan anlık veri alındığı ifade edildi. Halen Çanakkale ve Manisa hattında kuvvetli yağışların sürdüğü, Ankara ve İstanbul'da da yağış görüldüğü aktarıldı.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 20 DERECEYE ÇIKACAK
İstanbul'da bugün sıcaklığın 8 ila 14 derece arasındadeğişeceği, gün içinde aralıklarla yağışın devam edeceği belirtildi.
Yarın sabah hafif yağmur beklendiği, öğleden sonra yağışın kesileceği ifade edildi. Pazar günü ise sıcaklıkların 21 dereceye kadar çıkacağı, akşam saatlerinde yeniden yağmur beklendiği bildirildi.
METEOROLOJİ'DEN 45 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 45 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Sarı kodlu alarm verilen iller şunlar:
Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye.
YURT GENELİNDE YAĞIŞLI VE ÇOK BULUTLU HAVA
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde yağış görülecek.
YAĞMUR, SAĞANAK VE YÜKSEKLERDE KAR
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Akdeniz ve Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale ve Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta'nın güney kesimleri ile Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.
BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülebileceği belirtiliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları:
Ankara:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı – 10°C
İstanbul:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı – 16°C
İzmir:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor – 17°C
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor – 16°C
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması tahmin ediliyor – 17°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu – 19°C
Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu – 18°C
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor – 5°C
Diyarbakır:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor – 15°C