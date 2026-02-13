İstanbul’da sıcaklıklar 20 dereceye çıkacak! Meteoroloji’den 45 ile sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklenirken, yüksek kesimlerde çığ riski konusunda uyarı yapıldı.

Çanakkale ve Manisa hattında kuvvetli yağışlar devam ederken, Ege'nin kuzeyinde yağışlara dolu ve gök gürültüsü eşlik ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde sağanakların çok kuvvetli olması beklenirken, lodosla birlikte fırtınanın da etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri…

Dün akşam saatlerinden itibaren batıdan gelen yeni sistemle birlikte özellikle Ege kıyılarında yoğun yağışların görüldüğünü belirten Tek, doğuya kayan sistemin ise o bölgelerde yağmur şeklinde etkisini sürdürdüğünü söyledi. Bugün özellikle batı bölgelerde, Ege hattı boyunca ve Akdeniz boyunca yağışların etkili olacağı vurgulandı.

49 ile kar ve fırtına uyarısı! İstanbul’da bahar havası

Adil Tek, bir önceki gün Ege'de beklenen kuvvetli yağışların etkisini gösterdiğini belirterek, sistemin doğuya kaydığını ancak batıdan yeni bir sistemin giriş yaptığını ifade etti.

A Haber canlı yayına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelindeki yağış durumu, hafta sonu beklenen sıcaklık artışı ve fırtına riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Adil Tek, en yoğun yağışın şu anda Çanakkale’de, özellikle Lapseki ile Çanakkale-Biga arasında etkili olduğunu açıkladı.

ÇANAKKALE VE EGE'NİN KUZEYİNDE YOĞUN YAĞIŞ

Ege'nin kuzeyinde, Manisa'nın kuzeyi ile Balıkesir hattında, özellikle İzmir otoyolu üzerindeki bölgelerde de kuvvetli yağış görüldüğünü belirten Tek, bu yağışlara dolu ve gök gürültüsünün de eşlik ettiğini ifade etti.

Sabah erken saatlerde daha batıda olan sistemin yavaş yavaş doğuya kaydığını ancak çok hızlı hareket etmediğini belirten Tek, gün içerisinde doğuya doğru ilerleyişin süreceğini söyledi.

Akşam saatlerine doğru Antalya başta olmak üzere Akdeniz'in doğusunda, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye çevrelerinde de yağış beklendiği aktarıldı.