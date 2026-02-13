Mendil kutularındaki casus: Epstein’ın gizli kamera ve şantaj ağı ifşa oldu
Jeffrey Epstein davasında sızan yeni belgeler, malikanelerdeki "casus" düzeneklerini kanıtladı. Ofis masasındaki gizli kayıtlardan mendil kutularına saklanan kameralara Epstein'ın sapkınlık ve şantaj ağını açıkça gözler önüne serdi.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein davasına ait yeni yayınlanan belgeler, malikanelerindeki gizli kamera ağını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Görüntülerde Epstein'ın ofisindeki gizli çekimler, mendil kutularına saklanan düzenekler ve New York'taki malikanesinde bulunan "24 saat izleme" odası dikkat çekiyor.
EPSTEIN'IN GÖZETLEME VE ŞANTAJ AĞI
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan milyonlarca belgelik dosya yığını, Jeffrey Epstein'ın sadece bir suçlu değil, aynı zamanda profesyonel bir "gözetleme ve şantaj" sistemi kurduğunu kanıtlıyor. İngiliz Channel 4 News tarafından ilk kez raporlanan video klipler, Epstein'ın Palm Beach'teki ofisinde neler olup bittiğini gözler önüne seriyor.
OFİS MASASINDA GİZLİ KAYITLAR
Yeni sızan ve düşük kaliteli olan görüntülerde, Epstein'ın Palm Beach'teki ofis masası net bir şekilde görülüyor. Bazı kliplerde Epstein masasında otururken bazılarında ise masanın etrafında başka insanların dolaştığı fark ediliyor. En dikkat çekici ve rahatsız edici sahnelerden birinde, Epstein ayaklarını masaya uzatmışken bir kadının yanında diz çöktüğü görülüyor.
HIRSIZ BAHANESİ BİTTİ
Epstein, 2005 yılındaki polis baskınında ofisindeki bir saatin içine ve garajının yakınına gizlenmiş kameralar bulunduğunda, bu sistemin "güvenlik" amaçlı olduğunu iddia etmişti. 2010 yılındaki bir ifadesinde ise bir dedektife, "birilerinin kendisinden bir şeyler çaldığını düşündüğü için" bu sistemi kurduğunu savunmuştu. Ancak yeni belgeler, Epstein'ın şantaj ağını açıkça gözler önüne serdi.
MENDİL KUTULARINDA CASUS DÜZENEKLERİ
Şubat 2014 tarihli e-posta trafiğinde, Epstein'ın pilotu ve teknik sorumlusu Larry Visoski'nin, patronuna "hareket sensörlü kameralar" aldığını müjdelediği görülüyor. Visoski'nin, "Kameraları mendil kutularının (Kleenex) içine yerleştiriyorum" ifadesi, gözetleme sisteminin ne kadar ileri gittiğini kanıtlıyor.
FBI VE NEW YORK ÇELİŞKİSİ
Dosyalar, resmi makamlar arasındaki çelişkileri de gün yüzüne çıkardı. 2019 yılında Epstein'ın New York'taki malikanesinde yapılan incelemelerde; yatak odasında ve bitişik odalarda en az üç gözetleme kamerası olduğu, zemin katta ise üzerinde "24 Saat Görüntülü Gözetleme" yazılı bir kapının ardında tüm evi izleyen monitörlerin bulunduğu tespit edilmişti.
Buna rağmen, federal savcıların geçtiğimiz yıl FBI'a gönderdikleri notta "evin giriş kapısı dışında hiçbir yerde kamera bulamadıklarını" iddia etmeleri, soru işaretlerini artırdı.
ŞANTAJ AĞI İDDİALARI GÜÇLENİYOR
Mağdurların yıllardır dile getirdiği "her yerde kamera vardı ve bizi izliyordu" beyanları, bu yeni kanıtlarla doğrulanmış oldu. Uzmanlar, Epstein'ın bu devasa kamera ağıyla dünyaca ünlü ve güçlü misafirlerine ait "kompromat" (şantaj amaçlı hassas bilgi) topladığı ihtimali üzerinde duruyor