Mendil kutularındaki casus: Epstein’ın gizli kamera ve şantaj ağı ifşa oldu

Epstein, 2005 yılındaki polis baskınında ofisindeki bir saatin içine ve garajının yakınına gizlenmiş kameralar bulunduğunda, bu sistemin "güvenlik" amaçlı olduğunu iddia etmişti. 2010 yılındaki bir ifadesinde ise bir dedektife, "birilerinin kendisinden bir şeyler çaldığını düşündüğü için" bu sistemi kurduğunu savunmuştu. Ancak yeni belgeler, Epstein'ın şantaj ağını açıkça gözler önüne serdi.

Şubat 2014 tarihli e-posta trafiğinde, Epstein'ın pilotu ve teknik sorumlusu Larry Visoski'nin, patronuna "hareket sensörlü kameralar" aldığını müjdelediği görülüyor. Visoski'nin, "Kameraları mendil kutularının (Kleenex) içine yerleştiriyorum" ifadesi, gözetleme sisteminin ne kadar ileri gittiğini kanıtlıyor.

Epstein belgeleri

FBI VE NEW YORK ÇELİŞKİSİ

Dosyalar, resmi makamlar arasındaki çelişkileri de gün yüzüne çıkardı. 2019 yılında Epstein'ın New York'taki malikanesinde yapılan incelemelerde; yatak odasında ve bitişik odalarda en az üç gözetleme kamerası olduğu, zemin katta ise üzerinde "24 Saat Görüntülü Gözetleme" yazılı bir kapının ardında tüm evi izleyen monitörlerin bulunduğu tespit edilmişti.

Buna rağmen, federal savcıların geçtiğimiz yıl FBI'a gönderdikleri notta "evin giriş kapısı dışında hiçbir yerde kamera bulamadıklarını" iddia etmeleri, soru işaretlerini artırdı.

ŞANTAJ AĞI İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Mağdurların yıllardır dile getirdiği "her yerde kamera vardı ve bizi izliyordu" beyanları, bu yeni kanıtlarla doğrulanmış oldu. Uzmanlar, Epstein'ın bu devasa kamera ağıyla dünyaca ünlü ve güçlü misafirlerine ait "kompromat" (şantaj amaçlı hassas bilgi) topladığı ihtimali üzerinde duruyor