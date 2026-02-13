Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Büyük bir dünya lideri
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, temaslarının ardından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan’dan övgüyle bahsetti. Vucic sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan büyük bir dünya lideridir." ifadelerini kullandı.
Hızlı Özet Göster
- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir dünya lideri olarak nitelendirdi ve Türkiye'yi en önemli ortaklarından biri olarak tanımladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek 5 milyar dolarlık hedefe adım adım yaklaşıldığını açıkladı.
- İki lider Külliye'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde altyapı projeleri, savunma sanayi iş birliği ve karşılıklı yatırımlar konusunda somut adımlar atılacağını ifade etti.
- Erdoğan, Türkiye'nin Expo 2027 Belgrad'a katılım kararını yineledi.
- Görüşmelerde Balkanlarda istikrarın korunması, Sancak bölgesinin kalkınması, turizm ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularında mutabakat sağlandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir."ifadesini kullandı.
"ERDOĞAN BÜYÜK BİR DÜNYA LİDERİDİR"
Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki görüşmelerden büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.
Tüm konular hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece verimli görüşme gerçekleştirdiğini belirten Vucic, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir. Türkiye ise en önemli ortaklarımızdan biridir. Olağanüstü misafirperverliğiniz için sonsuz teşekkürler, sizi sabırsızlıkla Sırbistan'da bekliyoruz.
KÜLLİYE'DE BALKAN RÜZGARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Külliye'de gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğinde yeni hedefleri açıkladı. Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek 5 milyar dolarlık hedefe adım adım yaklaşıldığını vurguladı; Expo 2027 Belgrad'a katılım kararını yineledi. Vučić ise Türkiye'yi Sırbistan için "son derece önemli bir ortak" olarak nitelendirirken, altyapı projeleri, savunma sanayi iş birliği ve karşılıklı yatırımlarda somut adımlar atılacağını ifade etti. İki lider, Balkanlarda istikrarın korunması, Sancak bölgesinin kalkınması, turizm ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularında mutabık kaldı. Öte yandan zirve sonrası iki ülke arasında ortak bildiri yayımlandı.