Vucic'ten Başkan Erdoğan'a övgü: Büyük bir dünya lideri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir dünya lideri olarak nitelendirdi ve Türkiye'yi en önemli ortaklarından biri olarak tanımladı.

Başkan Erdoğan ve Vucic

KÜLLİYE'DE BALKAN RÜZGARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Külliye'de gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğinde yeni hedefleri açıkladı. Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığını belirterek 5 milyar dolarlık hedefe adım adım yaklaşıldığını vurguladı; Expo 2027 Belgrad'a katılım kararını yineledi. Vučić ise Türkiye'yi Sırbistan için "son derece önemli bir ortak" olarak nitelendirirken, altyapı projeleri, savunma sanayi iş birliği ve karşılıklı yatırımlarda somut adımlar atılacağını ifade etti. İki lider, Balkanlarda istikrarın korunması, Sancak bölgesinin kalkınması, turizm ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularında mutabık kaldı. Öte yandan zirve sonrası iki ülke arasında ortak bildiri yayımlandı.