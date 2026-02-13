Beyaz Saray'ın sır gibi sakladığı silah! Trump “Konuşmak yasak” dedi: Nedir bu Discombobulator?

ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'ya düzenlenen saldırıda kullanıldığını iddia ettiği "discombobulator" isimli silah ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Operasyonda, "gizli ses silahı" kullanıldığını aktaran Trump, "ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu" iddia etti.

Discombobulator tasviri, Takvim.com.tr grafik servisi

"BU SİLAH HAKKINDA KONUŞMAK YASAK"

Daha sonra New York Post gazetesine verdiği mülakatta Trump, Maduro'ya düzenlenen saldırıda "discombobulator" adını verdiği yeni silahın önemli rolü olduğunu açıkladı. Trump, bu silahın "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" belirtti.

Bu silah hakkında konuşmasının "yasak" olduğunu kaydeden Trump, "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı."dedi.

VENEZUELA'DA RADAR SİSTEMLERİ KAPANDI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Maduro'ya düzenlenen operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da bulunan bir kişinin açıklamalarına yer verdi.

Leavitt'in paylaşımında, "Venezuela'daki tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri süren bir güvenlik görevlisi, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etti.

Trump'ın hakkında çok az bilgi verdiği ve kamuoyu tarafından ismi daha önce duyulmayan bu silah merak konusu oldu.