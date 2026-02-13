8 ilde OnlyFans operasyonu: 16 şüpheli gözaltında | 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Son dakika haberi! Müstehcen içerik yapan OnlyFans sitesine yönelik düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şüpheli ve 2 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 300 milyon liralık mal varlığına el konulduğu açıklandı. Gözaltı kararı verilen arasında yer alan Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında oldukları öğrenildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Onlyfans platformu üzerinden müstehcenlik ve suç gelirlerini aklama suçlarından 17 şüpheli gözaltına alındı.
- Onlyfans platformuna İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde erişim engeli getirilmesine rağmen şüphelilerin VPN ile platforma erişimi teşvik ettiği tespit edildi.
- Operasyon kapsamında 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu ve toplam mal varlığı değerinin 300 milyon TL olduğu belirlendi.
- Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşımlar yaparak kullanıcıları ücretli özel içeriklere yönlendirdiği ortaya çıktı.
- İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ilde 13 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Erotik yayınlarla sanal medyada ahlaksızlığı ve sapkınlığı yayan Onlyfans içerik üreticilerinden 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul'da OnlyFans Operasyonu: 16 gözaltı
16 ŞÜPHELİ YAKALANDI FİRARİLER VAR
Yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen arasında yer alan Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız'ın yurt dışında oldukları öğrenildi.
3 İSİM CEZAEVİNDE TUTUKLU
Haklarında gözaltı kararı verilen Ceyda Ersoy, Ebru Arman ve Eda Alboya'nın ise tutuklu olduğu bildirildi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; "TCK 282" (Suç Gelirlerini Aklama) ve"TCK 226"(Müstehcenlik) suçlarına ilişkin önemli tespitler yapıldı.
Yapılan incelemelerde, bir özel içerik paylaşım platformu olan Onlyfans'a 07.06.2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiği belirlendi. Ancak platforma, IP adresi değişikliği yöntemiyle erişim sağlandığı tespit edildi.
Şüphelilerin, yasağa rağmen kullanıcıları platforma yönlendirmek amacıyla herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
ÜCRETLİ ÖZEL İÇERİK TUZAĞI
Ekiplerce yapılan dijital analizlerde; etkileşimi artırmak amacıyla paylaşılan görsel ve videolar üzerinden kullanıcıların ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirildiği, bu içeriklere ise özel platform ve anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla erişimin teşvik edildiği saptandı.
Yapılan paylaşımlarla hem yasa dışı erişimin özendirildiği hem de elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.
17 GÖZALTI, MAL VARLIKLARINA EL KOYMA
Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma çerçevesinde 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/263307 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;
Onlyfans isimli ülkemizde yasaklı olan tamamen cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen koordineli çalışmalarda; OnlyFans isimli tamamen ücret karşılığı cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ülkemizde İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş, bu platformun ülkemizde yasaklı olmasından kaynaklı VPN marifetiyle giriş yapıldığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şahısların herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.
Paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıklarını, bunları isterlerse OnlyFans üzerinden erişebileceklerini ya da telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabilecekleri yönünde paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.
Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımların müstehcen içerikli olduğu, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirler ile taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmiştir.
Yapılan tespitlerde şüphelilerin müstehcenlik suçundan elde ettikleri suç gelirlerini yatırım araçları üzerinden değerlendirip suçtan elde edilen geliri akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunması nedeniyle şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen 2 Şirket, 10 Taşınmaz, 14 Araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257.234.570,00 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500.000,00TL olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300.000.000,00TL olduğu değerlendirilmektedir.
Şüpheliler ile beraber İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede toplam de 25 şahıs ve 2 şirkete yönelik 13/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup mal varlıklarına el konulmuştur.
Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."