13 Şubat Ramazan İklimi Hutbesi yayınlandı: Diyanet Ramazan’ın rahmet ve kardeşliğine dikkat çekti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı "Ramazan İklimi" konulu Cuma hutbesinde, Ramazan ayının Kur'an, oruç, rahmet ve bereket ayı olduğuna vurgu yapıldı. Hutbede birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Türkiye genelinde camilerde okunan "Ramazan İklimi" başlıklı Cuma hutbesinde, Ramazan-ı şerifin rahmet, mağfiret ve arınma ayı olduğu hatırlatıldı. Hutbede, Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olduğu belirtilerek, müminlerin bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmesi gerektiği vurgulandı. İşte 13 Şubat Cuma hutbesinin tam metni…

Ramazan Ayı ve Kur'an-ı Kerim Vurgusu

Hutbede, Ramazan ayının en önemli özelliğinin Kur'an ayı olması olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda Bakara Suresi 185. ayete atıf yapılarak şu ilahi mesaj hatırlatıldı:

"Ramazan; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun apaçık delilleri, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur'an'ın indirildiği aydır."

Diyanet, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu, gönüllere şifa ve dertlere deva sunduğunu belirtti. Hutbede Kur'an'ın ahlakı güzelleştirdiği, insanı kötülüklerden koruduğu ve cennete ulaştıran bir rehber olduğu ifade edildi.

Oruç: Takvaya Açılan Kapı

Hutbenin önemli bölümlerinden biri de oruç ibadetine ayrıldı. Oruç ibadetinin sadece aç kalmak olmadığı, insanı manevi olarak olgunlaştırdığı ve Allah'ın rızasına yaklaştırdığı vurgulandı.

Bu çerçevede yine Bakara Suresi 183. ayet hatırlatılarak şu ifadeye yer verildi:

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz."

Hutbede orucun; bedene sağlık, ruha huzur, kalbe arınma sağladığı ve bireyi günahlardan uzaklaştırdığı belirtildi.

Ramazan Rahmet, Birlik ve Kardeşlik Ayıdır

Diyanet hutbesinde Ramazan ayının toplumsal yönüne de geniş yer verdi. Ramazan'ın birlik ve beraberliği güçlendiren bir iklim sunduğu ifade edildi. Yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin, yaşlıların ve çocukların gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) şu hadisine yer verilerek kardeşlik mesajı ön plana çıkarıldı:

"Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun."

Hutbede, Ramazan'ın akrabalık bağlarını güçlendiren, komşuluk ilişkilerini pekiştiren ve toplumsal dayanışmayı artıran bir ay olduğuna dikkat çekildi.

Sahurdan Teravihe Bereket Vurgusu

Hutbede Ramazan'ın manevi atmosferine dair detaylara da yer verildi. Sahur vakitlerinin, teheccüd ve seherlerin bağışlanma vesilesi olduğu; mukabelelerin gönülleri huzurla doldurduğu belirtildi. İftar sofralarının paylaşma ve muhabbet ortamı oluşturduğu ifade edildi.

Teravih namazlarının camileri şenlendirdiği, sadaka, fitre ve zekât ibadetlerinin ise kardeşlik bağlarını güçlendirdiği kaydedildi.

Ramazan'a Hazırlık Çağrısı

Hutbenin sonunda müminlere Ramazan'a hem maddi hem manevi hazırlık yapma çağrısında bulunuldu. Recep ve Şaban aylarının Ramazan'a hazırlık süreci olduğu hatırlatılarak, evlerin, işyerlerinin ve gönüllerin bu mübarek aya hazır hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Diyanet, Ramazan'ın "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş" olan bir fırsat ayı olduğunu vurgulayarak hutbeyi Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) şu hadisiyle tamamladı:

"Mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır..."

13 ŞUBAT CUMA HUTBESİ TAM METNİ

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı şerifin gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki Perşembe günü bu kutlu ayın ilk gününü idrak edeceğiz. Ramazan-ı şerif, bize Kur'an-ı Kerim'le gelir. Yüce Rabbimizin buyurduğu üzere, "Ramazan; insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun apaçık delilleri, hak ile batılı birbirinden ayıran ölçü olarak Kur'an'ın indirildiği aydır." 1 Evet, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim, yolumuzu aydınlatır. Gönüllerimize şifa, dertlerimize deva olur. Kur'an, bizi şereflendirir. Kötülüklerden bizi korur. Ahlakıyla bizi süsler. Cömertliğiyle bize ikramda bulunur. Şefaatiyle bizi cennete dâhil eder.

Aziz Müminler!

Ramazan-ı şerif, bize oruçla gelir. Oruç; bedenimize sıhhat, ruhumuza sekinet, hanelerimize huzur getirir. Oruç; bizi terbiye eder, Cenâb-ı Hakk'ın rızasına yakınlaştırır. Kalplerimizi günah kirlerinden arındırır, bizi takvaya ulaştırır. Yüce Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz."2

Değerli Müslümanlar!

Ramazan-ı şerif, bize rahmetle gelir. Birlik, beraberlik ve kardeşliği, yardımlaşma ve dayanışmayı hatırlatır. Ramazan-ı şerif; yetimiyle öksüzüyle, zenginiyle fakiriyle; genciyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla bizleri ümmet kılar. Bizi; akrabalarımız, komşularımız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle hemhâl eyler. Aramızdaki sevgi ve dostluğun pekişmesine katkı sunar. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: "Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun."

Kıymetli Müminler!

Ramazan-ı şerif, bize bereketle gelir. Günahların bağışlandığı sahurla, teheccüdle seherlerimiz nurlanır. Gün boyunca okunan mukabelelerle gönlümüz huzura erer. Ülfet ve muhabbetin kaynağı iftar sofralarıyla evlerimiz, ailemizle birlikte coşkuyla eda ettiğimiz Teravih namazlarıyla camilerimiz şenlenir. Alın teri ile elde ettiğimiz helal kazançlardan verilen sadaka, fitre ve zekâtlar, kardeşliğimizi pekiştirir.

Aziz Müslümanlar!

Recep ve Şaban ayı; Regâibiyle, Miracıyla, Beratıyla bizleri nasıl Ramazan-ı şerife hazırladıysa bizler de evlerimizi, işyerlerimizi, camilerimizi ve sokaklarımızı Ramazan-ı şerife hazırlayalım. İyilik kapılarımızı sonuna kadar açalım, gönüllerimizi birbirine yaklaştıralım. Kur'an'ın ilahi mesajlarını hayatımıza yansıtalım. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı şerifin hikmetlerini kuşanalım. Bu vesileyle şimdiden Ramazan-ı şerifimizi tebrik ediyoruz. Hutbemizi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifiyle bitiriyoruz: "Mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır..."

