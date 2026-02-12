13 Şubat Ramazan İklimi Hutbesi yayınlandı: Diyanet Ramazan’ın rahmet ve kardeşliğine dikkat çekti

Ramazan Rahmet, Birlik ve Kardeşlik Ayıdır
Diyanet hutbesinde Ramazan ayının toplumsal yönüne de geniş yer verdi. Ramazan'ın birlik ve beraberliği güçlendiren bir iklim sunduğu ifade edildi. Yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin, yaşlıların ve çocukların gözetilmesi gerektiği vurgulandı.
Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) şu hadisine yer verilerek kardeşlik mesajı ön plana çıkarıldı:
"Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun."
Hutbede, Ramazan'ın akrabalık bağlarını güçlendiren, komşuluk ilişkilerini pekiştiren ve toplumsal dayanışmayı artıran bir ay olduğuna dikkat çekildi.