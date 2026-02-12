13 Şubat Ramazan İklimi Hutbesi yayınlandı: Diyanet Ramazan’ın rahmet ve kardeşliğine dikkat çekti

Ramazan'a Hazırlık Çağrısı

Hutbenin sonunda müminlere Ramazan'a hem maddi hem manevi hazırlık yapma çağrısında bulunuldu. Recep ve Şaban aylarının Ramazan'a hazırlık süreci olduğu hatırlatılarak, evlerin, işyerlerinin ve gönüllerin bu mübarek aya hazır hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Diyanet, Ramazan'ın "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş" olan bir fırsat ayı olduğunu vurgulayarak hutbeyi Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) şu hadisiyle tamamladı:

"Mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır..."