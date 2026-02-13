Melisa Gadiş anlattı Rana Almira Çakmak patlattı: Yat videosundaki isim CHP’li Çetin Osman Budak
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'ndaki isimlere ve CHP'ye sıçradı. Soruşturma kapsamında tutuklu avukat Melisa Gadiş, firari Emrah Bağdatlı'ya ilişkin, "Bağdatlı benim yanımda uyuşturucu kullanırdı. Cinsel birliktelik sonrası ödemeleri Gönül Mama yapardı. Her görüşme sonrasında bin dolar ödeme alırdım" itirafında bulundu. Gadiş'in itirafları sonrası gözaltına alınan Rana Almira Çakmak ise CHP eski Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile yatta partilediklerini anlattı. Söz konusu yattan görüntüler de ortaya çıktı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran yolsuzluk ekibine de sıçradı.
İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI UYUŞTURUCU PARTİLERİNDE
Soruşturma dosyasına giren itiraflara göre Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, iş insanı Hüseyin Köksal ve firari Emrah Bağdatlı'nın Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP daire ihale ve para trafiğine ilişkin toplantılar düzenlediği, aynı adreste uyuşturucu ve fuhuş organizasyonları yapıldığı tespit edildi.
Söz konusu yapıya yönelik operasyonda 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında yer alan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan Avukat Melisa Gadiş yeni bir skandalı daha ortaya döktü.
CHP'Lİ ÇETİN OSMAN BUDAK'IN YAT PARTİSİ
Gadiş'in 2025 yazında 28. Dönem CHP'li Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yat partisine katıldığı ortaya çıktı.
Vekilin bu yat partisine ait görüntüler soruşturma dosyasındaki yerini aldı.
HER GÖRÜŞMEDE BİN DOLAR
Melisa Gadiş'in itirafları bununla sınırlı kalmadı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Emrah Bağdatlı ile aşk yuvasının Raffles Otel olduğunu söyleyen Gadiş, "Bağdatlı benim yanımda uyuşturucu kullanırdı. Cinsel birliktelik sonrası ödemeleri Gönül Mama yapardı. Her görüşme sonrasında bin dolar ödeme alırdım. Ayrılma sebebimiz Emrah'ın çapkın olmasıydı"şeklinde itiraflarda bulundu.
RANA ALMİRA ÇALMAK İTİRAF ETTİ
Melisa Gadiş bu yat partisine Rana Almira Çakmak ile birlikte gittiğini itiraf etmesinin ardından Çakmak da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Çakmak'ın da ifadesi alındı.
"ÇETİN OSMAN BUDAK İLE SEVGİLİ OLDUK"
Rana Almira Çakmak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Çakmak, söz konusu videodaki kişinin CHP eski Antalya milletvekili Çetin Osman Budak olduğunu söyledi. Çakmak, "Bu tekne küçük olan teknesidir, bir de büyük olan bir teknesi daha vardı. Çetin Osman ile emlakçı işi yaptığımdan dolayı tanışmıştım. Kendisine daire gösterip, arkadaşlığımıza başladık. Daha sonra da sevgili olduk. Yaşının 65 olduğunu bilmiyordum, kendisinin kağıt fabrikası olduğunu ve 55 yaşında olduğunu söyledi." itiraf etti.
Şüpheli geçmişte uyuşturucu kullandığını ve pişman olduğunu ifadesine ekledi.