Almanya’dan terörist elebaşı Mazlum Abdi’ye skandal davet: 62. Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak

Haseke iline bağlı Şeddadi'deki petrol ve gaz sahaları, YPG'den temizlenerek Suriye hükümetinin kontrolüne geçti

SURİYE TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENİYOR

Suriye ordusu geçtiğimiz ay Deyrizor ve Rakka'yı terör örgütünden kurtarmıştı. Suriye hükümeti, terör örgütü YPG/SDG ile yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, kent merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten devralmıştı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.