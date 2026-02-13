Almanya’dan terörist elebaşı Mazlum Abdi’ye skandal davet: 62. Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak
Terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin 62. Münih Güvenlik Konferansı’na davet edildiği öne sürüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin Münih Güvenlik Konferansı’nda Şam’ı temsil edeceği biliniyor. Rudaw’ın iddiası Abdi’ye skandal davetle de kalmadı.
ELEBAŞI ABDİ'YE SKANDAL DAVET
Rudaw'ın iddiasına göre elebaşı Abdi, devlet başkanları ve dışişleri bakanlarının yer aldığı zirveye katılacak.
ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞME İDDİASI
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek konferansta yerini alacak. Rudaw'ın iddiasına göre elebaşı Mazlum Abdi ve Bakan Şeybani'nin Münih'te ikili bir görüşme yapacak.
SURİYE TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENİYOR
Suriye ordusu geçtiğimiz ay Deyrizor ve Rakka'yı terör örgütünden kurtarmıştı. Suriye hükümeti, terör örgütü YPG/SDG ile yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, kent merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten devralmıştı.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.