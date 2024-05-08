Şok iddia!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler, Konyaspor maçından 1 gün önce Samandıra'ya çıkarma yaptı. Koç ve ekibinin teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara moral verdikleri öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in başkanı Koç, bu görüşmede Kartal'ın Konya'ya karşı çıkaracağı 11'e karşı çıktı. İsmail hocanın kadroda Krunic ve Batshuayi'ye yer vereceğini öğrenen Koç, onların yerine Dzeko ve Mert Hakan'ın maça çıkmasını istedi. Nitekim, Konyaspor maçında ilk 11'de Boşnak golcü Dzeko ile Mert Hakan forma giydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN