’Kuveyt’li anlaşma

Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Ankara'da bir araya geldi. Savunma sanayiinden Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar birçok alanda atılan adımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak için yapılması gerekenler konuşuldu.

Görüşmede diplomasi, sağlık, kültür, turizm, eğitim alanlarında iki ülkenin ortaya koyacağı iş birliği üzerine değerlendirmeler yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine Türkiye'nin verdiği desteğin devam edeceğini, her düzeyde temasların sıkı bir şekilde süreceğini söyledi. Zirve sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli iş birliklerini içeren anlaşmaların imza törenine geçildi. Erdoğan ve es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.