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Tesla online satışa açıldı! Türkiye'de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki satış modelini kökten değiştirerek siparişle üretim sisteminden hazır envanter modeline geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 19:54 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 20:20
Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

Böylece artık araç satın almak isteyenler, beklemeden stoktan doğrudan Tesla Model Y sahibi olabilecek. Berlin Gigafactory'de önceden üretilip Türkiye'ye sevk edilen araçlar sayesinde teslimat süresi de 45 günü geçmeyecek.

Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

📆 YENİ ENVANTER GÜNLERİ AÇIKLANDI!

Tesla'nın Avrupa ve Orta Doğu operasyonlarından sorumlu birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda üretilecek olan uygun fiyatlı Model Y Standard Range (SR) versiyonu için Türkiye'deki satış tarihleri netleşti:

  • 7 Mayıs 2025

  • 9 Mayıs 2025

  • 14 Mayıs 2025 (saat 18.00 itibarıyla satışa açıldı)

Bu tarihlerde Tesla Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden satış sistemi aktif hale geliyor. Stokların sınırlı olması nedeniyle dakikalar içinde tükenebileceği uyarısı yapılıyor.

Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

🚗 TESLA'NIN YENİ STRATEJİSİ: HAZIR ARAÇ, HIZLI TESLİMAT

Tesla'nın yeni modeli sadece müşteri memnuniyetini değil, aynı zamanda lojistik süreci de hızlandırıyor. Berlin Gigafactory'de üretilen araçlar, Türkiye'ye toplu şekilde sevk edilip gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra doğrudan teslimata geçiliyor. Bu sistem sayesinde:

  • Araçlar yasal teslim süresi olan 45 gün içinde teslim edilebiliyor.

  • Satın alma süreci tamamen çevrim içi olarak yürütülüyor.

  • Kullanıcılar internet sitesinden araç seçimi, konfigürasyon ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

🔍 TESLA MODEL Y SR ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni Tesla Model Y, sadece fiyatıyla değil, sunduğu gelişmiş özelliklerle de öne çıkıyor:

Dış Tasarım:

  • Yenilenen burun yapısıyla daha keskin hatlar

  • Kaput boyunca uzanan ince LED ışık şeridi

  • Arka bölümde tam genişlikte ışık bandı

Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

İç Mekan:

  • Ayarlanabilir iç LED aydınlatma

  • Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar

  • Elektrikli arka koltuklar (iki yönlü katlanma mekanizması)

  • Arka yolcular için 8 inç dokunmatik ekran

  • İkinci nesil süspansiyon sistemi

  • Geliştirilmiş ses yalıtımı

Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

Teknolojik Donanım:

  • Güncellenmiş otonom sürüş sistemleri

  • 8 adet dış kamera

  • Yeni konumlandırılmış ön kamera

  • 15 hoparlör + 1 subwoofer ile üst düzey ses kalitesi

  • Daha hızlı yazılım güncellemeleri ve veri iletişimi

Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

🕒 ONLİNE SATIŞTA HIZLI DAVRANMAK ŞART!

Tesla'nın çevrim içi satış sistemi stoklarla sınırlı çalışıyor. Bu nedenle sistemin açıldığı anda hızlı davranmak büyük önem taşıyor. Özellikle yüzde 10 ÖTV avantajı ve cazip fiyatı nedeniyle Model Y'nin önümüzdeki envanter satışlarında da dakikalar içinde tükenmesi bekleniyor.

Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

💸 TESLA MODEL Y NE KADAR?

Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu en uygun fiyatlı Model Y versiyonu olan Standard Range, yüzde 10 ÖTV diliminde yer alması sayesinde oldukça cazip bir fiyata sahip:

  • Başlangıç fiyatı: 1.866.203 TL

Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

  • Özellik ve renk tercihlerine göre fiyat: 1.909.116 TL'ye kadar çıkabiliyor

Aracın bu fiyat avantajı, Türkiye'deki elektrikli otomobil kullanıcılarının yoğun ilgisini çekmiş durumda. 25 Nisan'da yapılan ilk satışta araçlar 6 dakikada tamamen tükenmişti.

Fotoğraflar: Takim Fotoğraf Arşivi