Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

Böylece artık araç satın almak isteyenler, beklemeden stoktan doğrudan Tesla Model Y sahibi olabilecek. Berlin Gigafactory'de önceden üretilip Türkiye'ye sevk edilen araçlar sayesinde teslimat süresi de 45 günü geçmeyecek.

📆 YENİ ENVANTER GÜNLERİ AÇIKLANDI! Tesla'nın Avrupa ve Orta Doğu operasyonlarından sorumlu birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda üretilecek olan uygun fiyatlı Model Y Standard Range (SR) versiyonu için Türkiye'deki satış tarihleri netleşti: 7 Mayıs 2025

9 Mayıs 2025

14 Mayıs 2025 (saat 18.00 itibarıyla satışa açıldı) Bu tarihlerde Tesla Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden satış sistemi aktif hale geliyor. Stokların sınırlı olması nedeniyle dakikalar içinde tükenebileceği uyarısı yapılıyor.

🚗 TESLA'NIN YENİ STRATEJİSİ: HAZIR ARAÇ, HIZLI TESLİMAT Tesla'nın yeni modeli sadece müşteri memnuniyetini değil, aynı zamanda lojistik süreci de hızlandırıyor. Berlin Gigafactory'de üretilen araçlar, Türkiye'ye toplu şekilde sevk edilip gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra doğrudan teslimata geçiliyor. Bu sistem sayesinde: Araçlar yasal teslim süresi olan 45 gün içinde teslim edilebiliyor.

Satın alma süreci tamamen çevrim içi olarak yürütülüyor.

Kullanıcılar internet sitesinden araç seçimi, konfigürasyon ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

🔍 TESLA MODEL Y SR ÖZELLİKLERİ NELER? Yeni Tesla Model Y, sadece fiyatıyla değil, sunduğu gelişmiş özelliklerle de öne çıkıyor: Dış Tasarım: Yenilenen burun yapısıyla daha keskin hatlar

Kaput boyunca uzanan ince LED ışık şeridi

Arka bölümde tam genişlikte ışık bandı