Tesla online satışa açıldı! Türkiye’de dakikalar içinde tükenen Model Y fiyatı ve özellikleri

Böylece artık araç satın almak isteyenler, beklemeden stoktan doğrudan Tesla Model Y sahibi olabilecek. Berlin Gigafactory'de önceden üretilip Türkiye'ye sevk edilen araçlar sayesinde teslimat süresi de 45 günü geçmeyecek.
📆 YENİ ENVANTER GÜNLERİ AÇIKLANDI!
Tesla'nın Avrupa ve Orta Doğu operasyonlarından sorumlu birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda üretilecek olan uygun fiyatlı Model Y Standard Range (SR) versiyonu için Türkiye'deki satış tarihleri netleşti:
7 Mayıs 2025
9 Mayıs 2025
14 Mayıs 2025 (saat 18.00 itibarıyla satışa açıldı)
Bu tarihlerde Tesla Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden satış sistemi aktif hale geliyor. Stokların sınırlı olması nedeniyle dakikalar içinde tükenebileceği uyarısı yapılıyor.
🚗 TESLA'NIN YENİ STRATEJİSİ: HAZIR ARAÇ, HIZLI TESLİMAT
Tesla'nın yeni modeli sadece müşteri memnuniyetini değil, aynı zamanda lojistik süreci de hızlandırıyor. Berlin Gigafactory'de üretilen araçlar, Türkiye'ye toplu şekilde sevk edilip gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra doğrudan teslimata geçiliyor. Bu sistem sayesinde:
Araçlar yasal teslim süresi olan 45 gün içinde teslim edilebiliyor.
Satın alma süreci tamamen çevrim içi olarak yürütülüyor.
Kullanıcılar internet sitesinden araç seçimi, konfigürasyon ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
🔍 TESLA MODEL Y SR ÖZELLİKLERİ NELER?
Yeni Tesla Model Y, sadece fiyatıyla değil, sunduğu gelişmiş özelliklerle de öne çıkıyor:
Yenilenen burun yapısıyla daha keskin hatlar
Kaput boyunca uzanan ince LED ışık şeridi
Arka bölümde tam genişlikte ışık bandı
Güncellenmiş otonom sürüş sistemleri
8 adet dış kamera
Yeni konumlandırılmış ön kamera
15 hoparlör + 1 subwoofer ile üst düzey ses kalitesi
Daha hızlı yazılım güncellemeleri ve veri iletişimi
🕒 ONLİNE SATIŞTA HIZLI DAVRANMAK ŞART!
Tesla'nın çevrim içi satış sistemi stoklarla sınırlı çalışıyor. Bu nedenle sistemin açıldığı anda hızlı davranmak büyük önem taşıyor. Özellikle yüzde 10 ÖTV avantajı ve cazip fiyatı nedeniyle Model Y'nin önümüzdeki envanter satışlarında da dakikalar içinde tükenmesi bekleniyor.
💸 TESLA MODEL Y NE KADAR?
Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu en uygun fiyatlı Model Y versiyonu olan Standard Range, yüzde 10 ÖTV diliminde yer alması sayesinde oldukça cazip bir fiyata sahip:
Başlangıç fiyatı: 1.866.203 TL