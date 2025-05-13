Sadece 20 bin TL taksitle SUV sahibi olmak mümkün! MG, Renault’tan daha ucuza satıyor

Elektrikli, hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle kullanıcıya geniş bir yelpaze sunan MG, sıfır faizli kredi imkânları ve uygun taksitli ödeme planları ile SUV sahibi olmayı hayal olmaktan çıkarıyor.

🔧 HEM TEKNOLOJİ HEM EKONOMİ BİR ARADA MG markası, "Her bütçeye uygun seçenek bizde" diyerek piyasaya güçlü bir mesaj verirken, modellerdeki motor çeşitliliği ve donanım seviyesi her kesimden tüketiciyi hedefliyor. Elektrikli sürüş deneyimi yaşamak isteyenlerden geleneksel performansı sevenlere kadar herkese hitap eden modeller, çevreci teknoloji ile güçlü motorları birleştiriyor.

💰 20 BİN TL TAKSİTLE SUV İMKANI MG'nin sunduğu 250.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi desteğiyle, ayda yaklaşık 20.000 TL'lik taksitlerle SUV sahibi olmak artık daha ulaşılabilir. Bu kampanya özellikle ilk kez otomobil sahibi olmak isteyen ya da SUV segmentine geçmek isteyen kullanıcılar için büyük fırsat sunuyor.

🚗 MG MAYIS 2025 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ MG'nin yeni fiyat listesine göre bazı modeller Renault'un eşdeğer araçlarından daha uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte güncel fiyatlar: MG ZS Comfort 1.0T AT Benzinli: 1.399.000 TL

MG ZS Luxury Plus 1.0T AT Benzinli: 1.590.000 TL

MG ZS EV Luxury (Elektrikli): 1.699.000 TL