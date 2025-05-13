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Sadece 20 bin TL taksitle SUV sahibi olmak mümkün! MG, Renault’tan daha ucuza satıyor

Otomobil pazarında adını her geçen gün daha fazla duyuran MG, Mayıs 2025 fiyat listesini yayımladı ve sunduğu fiyat-performans oranıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 19:29 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 19:29
Sadece 20 bin TL taksitle SUV sahibi olmak mümkün! MG, Renault’tan daha ucuza satıyor

Elektrikli, hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle kullanıcıya geniş bir yelpaze sunan MG, sıfır faizli kredi imkânları ve uygun taksitli ödeme planları ile SUV sahibi olmayı hayal olmaktan çıkarıyor.

Sadece 20 bin TL taksitle SUV sahibi olmak mümkün! MG, Renault’tan daha ucuza satıyor

🔧 HEM TEKNOLOJİ HEM EKONOMİ BİR ARADA

MG markası, "Her bütçeye uygun seçenek bizde" diyerek piyasaya güçlü bir mesaj verirken, modellerdeki motor çeşitliliği ve donanım seviyesi her kesimden tüketiciyi hedefliyor. Elektrikli sürüş deneyimi yaşamak isteyenlerden geleneksel performansı sevenlere kadar herkese hitap eden modeller, çevreci teknoloji ile güçlü motorları birleştiriyor.

Sadece 20 bin TL taksitle SUV sahibi olmak mümkün! MG, Renault’tan daha ucuza satıyor

💰 20 BİN TL TAKSİTLE SUV İMKANI

MG'nin sunduğu 250.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi desteğiyle, ayda yaklaşık 20.000 TL'lik taksitlerle SUV sahibi olmak artık daha ulaşılabilir. Bu kampanya özellikle ilk kez otomobil sahibi olmak isteyen ya da SUV segmentine geçmek isteyen kullanıcılar için büyük fırsat sunuyor.

Sadece 20 bin TL taksitle SUV sahibi olmak mümkün! MG, Renault’tan daha ucuza satıyor

🚗 MG MAYIS 2025 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

MG'nin yeni fiyat listesine göre bazı modeller Renault'un eşdeğer araçlarından daha uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. İşte güncel fiyatlar:

  • MG ZS Comfort 1.0T AT Benzinli: 1.399.000 TL

  • MG ZS Luxury Plus 1.0T AT Benzinli: 1.590.000 TL

  • MG ZS EV Luxury (Elektrikli): 1.699.000 TL

Sadece 20 bin TL taksitle SUV sahibi olmak mümkün! MG, Renault’tan daha ucuza satıyor

  • MG HS (Benzinli): 2.369.000 TL

  • MG4 Electric Comfort: 1.379.000 TL

  • MG4 Electric Luxury: 1.579.000 TL

  • MG4 XPOWER (Elektrikli): 2.150.000 TL

  • MG Marvel R Performance: 3.499.000 TL

Sadece 20 bin TL taksitle SUV sahibi olmak mümkün! MG, Renault’tan daha ucuza satıyor

🌱 ELEKTRİKLİ MODELLERDE AVANTAJLAR

MG ZS EV ve MG4 modelleri, çevre dostu yapıları, düşük enerji tüketimleri ve sessiz sürüşleriyle öne çıkıyor. Elektrikli SUV isteyenler için MG4, 1 milyon 379 bin TL'den başlayan fiyatıyla piyasadaki en ulaşılabilir modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Fotoğraflar: MG