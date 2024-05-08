Hapiste katliam

İsrail, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes anlaşmasını tanımadı. Gece boyunca Refah kentini bombaladı. Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini açıkladı. Filistinli siyasetçi Kaddura Faris, tutuklu Filistinliler'e işkence yapıldığını ve gerekli tıbbi yardımın sağlanmadığını, hatta katledildiklerini anlattı.

İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden doktor Adnan el-Berş'in ölümünün ardından gündeme gelen Filistinli tutuklulara ilişkin kötü muamele ile ilgili "İsrailliler onları dövüyor, işkence ediyor ve öldürüyor, onlara tıbbi yardım sağlamıyor. Erkeklerle aynı istismar ve işkenceye maruz kalan en az 79 kadın var. Bu, soykırım değil de nedir?" ifadesini kullandı. Bu arada uluslararası basın kuruluşları, HAMAS'ın "Ateşkes"i kabul etmesine rağmen Netanyahu'nun saldırılarına devam ettiğini manşetlere çıkardı.



HAMAS'IN KABUL ETTİĞİ ATEŞKES NELERİ İÇERİYOR

- Birinci aşama, İsrail'in güçlerinin Gazze'den kısmen çekmesi.

- İkinci aşama 42 günlük ateşkes periyodunu kapsıyor.

- Hamas asker rehineleri, yine İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinliler karşılığında serbest bırakacak.

- Üçüncü aşamada ise cenazelerin de karşılıklı geri verilmesi...

- Yeniden inşa sürecinin Katar, Mısır ve BM gözetiminde başlaması.



NOTLAR:

- Refah sınır kapısında 20 Filistinli şehit edildi.

- Refah saldırılarıyla birlikte yüzbinlerce Filistinli ateş hattında sıkışıp kaldı.

- Aşırı sağcı gruplar, Ürdün'den Gazze'ye giden insani yardım konvoyuna geçit vermedi.

- Tarihi antik şehirler arasında sayılan Refah, bundan 5 bin yıl önce kuruldu.

- Bazı aileler, saldırılardan kaçmak için neredeyse 6 kez ev değiştirdi.