Kar sürprizi

Türkiye, mayıs ayında da kar sürpriziyle karşılaştı. Küresel iklimdeki değişiklik, ülkemizde de kendini hissettirmeye başladı. Doğu illerinde yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı. Konya'da bile kar yağması, vatandaşları şaşırttı. Antalya'da insanlar denize girerken Van Başkale'de kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıkması üzerine kaloriferler bile yeniden açıldı. Yüksek kesimlerinde kar yağışının olduğu iller, şöyle sıralandı. Tunceli, Konya, Erzurum, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Artvin, Sivas kardan nasibini aldı.

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