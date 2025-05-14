Sahipsizler’e yeni transfer! O diziden bomba karakter geçiş yapıyor

Dizinin kadrosuna katılan sürpriz oyuncu, Meryem karakteriyle hikayeye dahil olacak. Bu karakterin gelişiyle birlikte dizideki dengelerin değişeceği konuşuluyor.
YAREN YAPICI "SAHİPSİZLER" DİZİSİNE DAHİL OLDU
Yaren Yapıcı Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yapıcı, dizide Meryem adlı karakteri canlandıracak. Oyuncunun dizideki ilk sahnesinin 23. bölümde yayınlanması bekleniyor.
2002 doğumlu Yaren Yapıcı, televizyon kariyerine 2022 yılında "Kardeşlerim" dizisinde başladı. Ardından 2023'te "Hudutsuz Sevda" dizisinde Leyla Leto karakteriyle ekranlarda yer aldı.
Yapıcı'nın Sahipsizler'de canlandıracağı Meryem karakterinin, dizideki Devran Alaz karakteriyle bağlantılı olduğu ve hikayeye bu doğrultuda giriş yapacağı öğrenildi.
13 Kasım 2024'te yayın hayatına başlayan "Sahipsizler", çarşamba akşamları Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Cem Karcı yapıyor. Senaryo ekibinde ise Elif Hamamcı, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli ve Özgür Ağaoğlu bulunuyor. Yaren Yapıcı'nın diziye katılmasının ardından yeni bölümlerde karakterler arası dengelerin değişebileceği ifade ediliyor.