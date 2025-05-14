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Sahipsizler’e yeni transfer! O diziden bomba karakter geçiş yapıyor

Sahipsizler dizisinin 23. bölümünde izleyiciyi şaşırtacak bir gelişme yaşanacak. Diziye katılan sürpriz isim, hikâyeye yeni bir karakterle dahil oluyor. Bu karakterin özellikle Devran ile olan geçmişi, dizide taşları yerinden oynatabilir.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 22:50 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 22:50
Sahipsizler’e yeni transfer! O diziden bomba karakter geçiş yapıyor

Dizinin kadrosuna katılan sürpriz oyuncu, Meryem karakteriyle hikayeye dahil olacak. Bu karakterin gelişiyle birlikte dizideki dengelerin değişeceği konuşuluyor.

Sahipsizler’e yeni transfer! O diziden bomba karakter geçiş yapıyor

YAREN YAPICI "SAHİPSİZLER" DİZİSİNE DAHİL OLDU

Yaren Yapıcı Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yapıcı, dizide Meryem adlı karakteri canlandıracak. Oyuncunun dizideki ilk sahnesinin 23. bölümde yayınlanması bekleniyor.

Sahipsizler’e yeni transfer! O diziden bomba karakter geçiş yapıyor

2002 doğumlu Yaren Yapıcı, televizyon kariyerine 2022 yılında "Kardeşlerim" dizisinde başladı. Ardından 2023'te "Hudutsuz Sevda" dizisinde Leyla Leto karakteriyle ekranlarda yer aldı.

Sahipsizler’e yeni transfer! O diziden bomba karakter geçiş yapıyor

Yapıcı'nın Sahipsizler'de canlandıracağı Meryem karakterinin, dizideki Devran Alaz karakteriyle bağlantılı olduğu ve hikayeye bu doğrultuda giriş yapacağı öğrenildi.

Sahipsizler’e yeni transfer! O diziden bomba karakter geçiş yapıyor

13 Kasım 2024'te yayın hayatına başlayan "Sahipsizler", çarşamba akşamları Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Cem Karcı yapıyor. Senaryo ekibinde ise Elif Hamamcı, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli ve Özgür Ağaoğlu bulunuyor. Yaren Yapıcı'nın diziye katılmasının ardından yeni bölümlerde karakterler arası dengelerin değişebileceği ifade ediliyor.

Sahipsizler’e yeni transfer! O diziden bomba karakter geçiş yapıyor

Fotoğraflar: Instagram