Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

İbo Show'a konuk olan Yıldız Tilbe, canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından programı terk etmiş ve yıllarca İbrahim Tatlıses ile küs kalmıştı.

Yıllarca bir araya gelmeyen ve birbirleri hakkında konuşmaktan kaçınan ikili, geçen yıl Bodrum'da bir buluşarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Barışmalarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla duyuran iki sanatçı, uzun süre adlarından söz ettirmişti.

YILLAR SONRA BİR İLK Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, önceki gün ilk kez basın mensuplarının karşısına yan yana çıktı.