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Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

Yıldız Tilbe, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olmuş ve yaşanan tartışmanın ardından yayını terk etmişti. Uzun yıllar küs kalan ikili, geçen yıl Bodrum'da bir araya gelerek barıştıklarını duyurmuştu. Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses, önceki gün ilk kez basın mensuplarının karşısına yan yana çıktı. Tilbe, İbrahim Tatlıses'i elleriyle besledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:50
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

İbo Show'a konuk olan Yıldız Tilbe, canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından programı terk etmiş ve yıllarca İbrahim Tatlıses ile küs kalmıştı.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

Yıllarca bir araya gelmeyen ve birbirleri hakkında konuşmaktan kaçınan ikili, geçen yıl Bodrum'da bir buluşarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

Barışmalarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla duyuran iki sanatçı, uzun süre adlarından söz ettirmişti.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

YILLAR SONRA BİR İLK

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, önceki gün ilk kez basın mensuplarının karşısına yan yana çıktı.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

Ünlü şarkıcı, İbrahim Tatlıses'i yeni iş birliğinin lansmanında yalnız bırakmadı. Tilbe, etkinlik alanına gelerek Tatlıses'in elini öptü ve yanına oturdu.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

İkili daha sonra birlikte mangal yaptı ve basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtladı. Samimi tavırları dikkat çeken Tilbe, Tatlıses'i elleriyle besledi.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra yan yana! Küslük tamamen bitti: Elleriyle besledi

O anlar sosyal medyada gündem oldu.