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Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Sefam Olsun, Hani Bizim Sevdamız gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Bülent Ersoy, kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve kendine has tarzıyla yıllarca adından söz ettirdi. Diva lakaplı Ersoy, bu kez vasiyeti ve mal varlığıyla gündeme geldi. Verdiği son konser öncesinde samimi itiraflarda bulunan ünlü şarkıcı, vasiyetini açıkladı. Öte yandan Ersoy'un ortaya çıkan serveti ağızları açık bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:09
Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, bu kez kariyeri ve özel hayatıyla değil serveti ve vasiyetiyle magazin gündeminde yer aldı.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Şarkıları ve güçlü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bülent Ersoy, İzmir konseri öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Gecenin ilgi gördüğünü belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum"

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Sabah'ta yer alan habere göre; Bülent Ersoy, vasiyetini de açıkladı. Ünlü sanatçı, şunları söyledi: "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim"

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

MAL VARLIĞINDA YOK YOK!

Son olarak çıkan haberlerde de Bülent Ersoy'un mal varlığının 'bir kısmı' şu şekilde sıralanmıştı:

- İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa

- İstanbul Fenerbahçe'de sauna

- Antalya Fethiye'de benzinlik

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

LÜKS VİLLALAR, TV KANALLARI, OTELLER...

Bülent Ersoy gibi İbrahim Tatlıses de geçen günlerde mal varlığıyla gündeme geldi. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklattı.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi.

Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında.