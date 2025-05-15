Diva Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Mal varlığı ağızları açık bıraktı! Servetinde yok yok...

Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, bu kez kariyeri ve özel hayatıyla değil serveti ve vasiyetiyle magazin gündeminde yer aldı.
Şarkıları ve güçlü yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bülent Ersoy, İzmir konseri öncesi samimi açıklamalarda bulundu.
Gecenin ilgi gördüğünü belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "İçeriyi görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu dolup taştığını insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman bana teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim tabii ki çok memnunum.
55 sene sonra halen zirvenin en tepesinde, hayatta ve ayakta olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkürler ediyorum. Bende çok hakları, emekleri olan yüce halkıma, sevenlerime teşekkür etmeye bir borç diliyorum"
Sabah'ta yer alan habere göre; Bülent Ersoy, vasiyetini de açıkladı. Ünlü sanatçı, şunları söyledi: "Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Onlar ilerinin büyükleri olacaklar.
Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz ben de sevdiklerime vereceğim"
MAL VARLIĞINDA YOK YOK!
Son olarak çıkan haberlerde de Bülent Ersoy'un mal varlığının 'bir kısmı' şu şekilde sıralanmıştı:
- İstanbul'daki 28 daire ve ultra lüks 4 villa
- Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villa
- İstanbul Fenerbahçe'de sauna
- Antalya Fethiye'de benzinlik
- 30 metrelik lüks yat
- Kiraya verdiği vinç ve dozerler
LÜKS VİLLALAR, TV KANALLARI, OTELLER...
Bülent Ersoy gibi İbrahim Tatlıses de geçen günlerde mal varlığıyla gündeme geldi. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklattı.
Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.
İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.
İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.
Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.
Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi.