İkramiyeye tarih ayarı

Milyonlara bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp, Ramazan Bayramı ödemesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de yaklaşık 1 ay sonra verilecek Bu ödemelerden aylık başvurusu yapmaya hazırlanan emekliler, dul ve yetimler de yararlanacak. Ancak başvuru süresine dikkat etmek gerekecek. İşte tüm detaylarıyla bayram ikramiyesi...

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.



YENİ EMEKLİLER YA DA BAŞVURU YAPACAKLAR DA YARARLANACAK MI?

İkramiye için ön şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Buna göre 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusu yapanlar, emekli aylıkları 1 Haziran itibariyle bağlanacağı için, bu ödemeden yararlanabilecek. Haziran ayında ve sonrasında başvuranlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak. İkramiye şartlarına uygun tarihte aylık başvurusu yapanlar, işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylıklarıyla birlikte paralarını alabilecek.



KİM, NE KADAR NE ALACAK?

Emekliler 3 bin lira alırken, ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek. Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye yatırılacak.



2 AYLIK ALANLARA KAÇ LİRA ÖDENECEK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da emekliliğinden dolayı 3 bin lira verilecek.



NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

İkramiye ödemesi Haziran ayının ilk yarısında yapılacak. Büyük bir ihtimalle de 10-15 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.



KİM, NE KADAR ALACAK?

- EMEKLİ AYLIĞI: 3.000 TL

- ÖLÜM AYLIĞI (% 75): 2.250 TL

- ÖLÜM AYLIĞI (% 50): 1.500 TL

- ÖLÜM AYLIĞI (% 25): 750 TL

- 2 AYLIK ALANA: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden

- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANA: İş göremezlik derecesi oranında

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