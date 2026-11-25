Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra polise teslim olmamak için yaklaşık 11 saat direnen şüpheli, intihara teşebbüs etmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ



Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i (42) tabancayla ateş ederek öldüren ve teslim olmamak için polise direnen Gökhan Özdemir'i (44) ikna çabaları yaklaşık 11 saat devam etti.