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Jota’nın fiyatı 15 milyon Euro

Record gazetesi, ismi Fenerbahçe ile anılan Jota Silva için Guimares’in 15 milyon Euro istediğini yazdı. Ayrıca Premier Lig’den 3 kulübün de Portekiz ekibiyle temasa geçtiği vurgulandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Jota’nın fiyatı 15 milyon Euro

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Yeni sezonun kadro planlaması için start veren Fenerbahçe yeni önemli isimlerde, ses getirecek yıldızlarla ilgileniyor. Portekiz basını geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haberde, Sarı-Lacivertliler'in Guimares formasını giyen Jota Silva'yı gündemine aldığını yazmıştı.

22 GOLE KATKI
Ancak bu sezon 39 maçta 15 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki kanat oyuncusunu listesine alan Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi. Portekiz'in önde gelen yayın organlarından Record manşetine taşıdığı haberde, Jota için Guimares'in belirlediği bonservis bedelinin 15 milyon Euro olduğunu yazdı. Ayrıca genç yıldıza Premier Lig'den 3 kulübün de talip olduğu ve resmi görüşmelerin başladığı vurgulandı.

AYRILIK KARARI
2 kez Portekiz Milli Takımı formasını giyen Jota'nın 2025 yılında bitecek sözleşmesinden dolayı sezon sonunda Guimares ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ISRAR SÜRECEK
Hücumun her iki kanadında ve forvette görev yapabilen yıldız futbolcu 2022 yılında Casa Pia'dan yalnızca 220 bin Euro'ya Guimares'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin zor şartlara rağmen Jota Silva için ısrarını sürdüreceği de gelen bilgiler arasında.

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