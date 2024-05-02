Öpüşmeyi ’Blok’ladı!

Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ünlü rapçi Blok3 ile aşk yaşıyordu. Aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çiftin ani ayrılığı çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin ayrılık sebebi ortaya çıktı. Rol aldığı dizideki partneriyle senaryo gereği uzun bir öpüşme sahnesi çeken Aktaş'ın bu sahne yüzünden ilginç bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

"BENİ ALDATTIN"

Kulislerden dolaşan bilgiye göre bir süredir gerçek adı Hakan Aydın olan 22 yaşındaki rapçi Block3'le beraberlik yaşayan, bu ilişkiyi de sosyal medyadan ilan eden ikiliden Block3 dizideki sahneden rahatsız oldu. Ancak ünlü rapçi bununla da kalmadı ve Nilsu Berfin Aktaş'ı "Beni aldattın" diye yargılayarak ünlü oyuncudan ayrıldı.