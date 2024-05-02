Dortmund evde avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta Alman ekibi, Fransız temsilcisini 1-0 mağlup etti. 36. dakikada Schlotterbeck'in savunma arkasına attığı nefis pası kontrol eden Niclas Füllkrug harika bir gol atarak takımını öne geçirdi: 1-0. 51. dakikada önce Mbappe sonra Hakimi ile PSG iki kez direğe takıldı. 60'te Sancho'nun getirdiği topta Füllkrug boş kaleye kaçırdı... 80'de eski Dortmund'lu Ousmane Dembele bir fırsattan yararlanamadı. Öte yandan milli futbolcumuz Salih Özcan, maçı kulübüde tamamladı. Rövanş maçı 7 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak ve turu geçen takım, Real Madrid'in maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 1 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek finale adını yazdıracak.

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