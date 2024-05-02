546 milyon TL’nin üstü çizildi

Kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de azaltıyor. Türkiye genelinde geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 43 bin 708 dosya başvurusu yapılırken, bunlardan 38 bin 895'inde uzlaşmaya varıldı. Söz konusu dosyalar kapsamında 252 milyon 32 bin 864 liralık vergi uzlaşma konusu oldu. Uzlaşma sonucu vergi tutarı 242 milyon 692 bin 396 lira olarak belirlendi. Söz konusu vergilerin ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan 659 milyon 832 bin 615 liralık ceza 113 milyon 419 bin 586 lira oldu. Böylelikle mükellefler 546 milyon 413 bin 29 liralık cezadan kurtuldu.

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