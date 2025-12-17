PODCAST CANLI YAYIN

Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ni 18 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerine takdim edecek. İşte ödül alacak isimler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından isimleri açıklanan 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen kültür ve sanat insanları ödüllerine kavuşuyor...

Bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından belirlenen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Başkan Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edilecek.

KİMLER ÖDÜL ALIYOR?
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri alacak isimler (İnfografik: AA)Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri alacak isimler (İnfografik: AA)

Ödül alacak isimler şu şekilde:


"Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün

"Resim" dalında Yalçın Gökçebağ

"Müzik" dalında besteci Yalçın Tur

"Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık

"Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödülKültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül

GUTERRES'E ÖDÜL
Başkan Erdoğan, ayrıca Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.

Başkan Erdoğan ve Guterres (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve Guterres (Takvim.com.tr Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bugüne kadar 22 kültür ve sanat dalında toplam 67 isim ödüllendirildi. Ödüle layık görülen isimler, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun titiz çalışması sonucunda tespit edildi.

Erdoğan'ın ödülleri takdim edeceği törende Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri; Prof. Dr. İskender Pala, Ali Saydam, Aram Kuran, Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Yusuf Özkır hazır bulunacak.

ÖDÜLLER KÜLTÜR POLİTİKALARINA YÖN VERİYOR
Gelenekselleşen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türkiye'de ve dünyada kültür ile sanatın; sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla ele alınmasını hedefliyor.

Bu kapsamda; siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri ayrımların ötesinde, toplumu birleştirici bir misyonun güçlendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca kültür ve sanat insanlarının özgün eserler üretebildiği; toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata erişebildiği bir atmosferin oluşturulmasına yönelik politikalar geliştirilmeye devam ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Borsa İstanbul
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor