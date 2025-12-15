Anderson Talisca parlamaya devam ediyor

Anderson Talisca (AA) İLK YARI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ Konyaspor karşısında ilk 45 dakikada sergilediği oyunla fark yaratan Talisca, istatistiklerde de öne çıktı. Brezilyalı futbolcu, 2 gol atarken topla 23 kez buluştu. Yaptığı 20 pasın tamamında isabet sağlayarak yüzde 100 pas başarısı yakaladı. Ayrıca 6 şut denemesinde bulunan deneyimli oyuncu, ikili mücadelelerde de aktif rol aldı.

Anderson Talisca (AA) ZİRVENİN ADI Anderson Talisca, Şubat 2025'te Süper Lig'e dönüşünden bu yana Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor. Bu süreçte 17 gole ulaşan Brezilyalı yıldız, ceza sahası dışından attığı 5 golle de Bilal Boutobba ile zirveyi paylaşıyor.