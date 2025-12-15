Anderson Talisca parlamaya devam ediyor

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Konyaspor’u farklı mağlup eden Fenerbahçe’de gecenin yıldızı Anderson Talisca oldu. Brezilyalı futbolcu, ilk yarıdaki performansıyla hem skora hem de istatistiklere damga vurdu.

Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında ortaya koyduğu etkili oyunla farkı açan ev sahibi ekip, taraftarına rahat bir akşam yaşattı.

TALISCA İLK YARIDA MAÇI ÇÖZDÜ

Karşılaşmanın ön plana çıkan ismi Anderson Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, ilk yarıda biri penaltıdan olmak üzere 28 ve 37. dakikalarda attığı gollerle takımını öne taşıdı. Skor üretme becerisiyle dikkat çeken deneyimli oyuncu, devre bitmeden maçın kaderini belirledi.

GOL SERİSİ HIZ KESMİYOR

Sezonun ilk 6 haftasında yalnızca 1 kez ağları havalandıran Talisca, son dönemde yükselen grafiğini Konyaspor karşısında da sürdürdü. Süper Lig'de iki maçlık gol sessizliğini sona erdiren yıldız isim, hafta içinde oynanan Brann karşılaşmasında yaptığı hat-trick'in ardından formunu lig maçına da taşıdı. Talisca, çıktığı son 7 müsabakada 7 gol kaydetti.

İLK YARI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Konyaspor karşısında ilk 45 dakikada sergilediği oyunla fark yaratan Talisca, istatistiklerde de öne çıktı. Brezilyalı futbolcu, 2 gol atarken topla 23 kez buluştu. Yaptığı 20 pasın tamamında isabet sağlayarak yüzde 100 pas başarısı yakaladı. Ayrıca 6 şut denemesinde bulunan deneyimli oyuncu, ikili mücadelelerde de aktif rol aldı.

ZİRVENİN ADI

Anderson Talisca, Şubat 2025'te Süper Lig'e dönüşünden bu yana Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor. Bu süreçte 17 gole ulaşan Brezilyalı yıldız, ceza sahası dışından attığı 5 golle de Bilal Boutobba ile zirveyi paylaşıyor.

SKOR YÜKÜNÜ SIRTLADI

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Toplamda 15 gole doğrudan etki eden Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin hücum gücünde kilit rol üstlenmeye devam ediyor.

