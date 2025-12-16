Ankara’da tek seferde en büyük fuhuş operasyonu: 60 tutuklama, 11 mekan kapatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'na ulaşan ihbarlar ve artan şikayetler üzerine başlatılan gizli soruşturma, başkentte bugüne kadar tek operasyonda en fazla tutuklamanın yapıldığı fuhuş dosyasıyla sonuçlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekipler, Çankaya ilçesinde "night club" ve "telebar" adı altında faaliyet gösteren 11 işletmeyi yakın takibe aldı.

Operasyon (DHA) 11 İŞLETME TAKİBE ALINDI Soruşturma kapsamında CMK 135 uyarınca teknik takip ve izleme kararları alındı. Özel ekipler, yaklaşık 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara girerek fuhşa aracılık eden, fuhuşu teşvik eden ve organize eden şüphelileri adım adım izledi. Gizli kamera kayıtlarıyla, mekan çalışanları ile müşteriler arasında yapılan pazarlıklar belgelendi. Yapılan incelemelerde, kadınların "masaya oturma" bahanesiyle müşterilerle tanıştırıldığı, ardından ücret karşılığında otellere götürüldüğü tespit edildi. Başkentte fuhuş operasyonu