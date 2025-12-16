PODCAST CANLI YAYIN

Ankara’da tek seferde en büyük fuhuş operasyonu: 60 tutuklama, 11 mekan kapatıldı

Ankara’da gece kulübü ve telebar görünümü altında faaliyet gösteren 11 işletmeye yönelik yürütülen soruşturmada, kadınların tehdit, baskı ve komisyon düzeniyle fuhşa sürüklendiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 81 şüpheli gözaltına alınırken, 60 kişi tutuklandı. 64 mağdur kadın kurtarıldı, tüm işletmeler mühürlenerek kapatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'na ulaşan ihbarlar ve artan şikayetler üzerine başlatılan gizli soruşturma, başkentte bugüne kadar tek operasyonda en fazla tutuklamanın yapıldığı fuhuş dosyasıyla sonuçlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekipler, Çankaya ilçesinde "night club" ve "telebar" adı altında faaliyet gösteren 11 işletmeyi yakın takibe aldı.

11 İŞLETME TAKİBE ALINDI

Soruşturma kapsamında CMK 135 uyarınca teknik takip ve izleme kararları alındı. Özel ekipler, yaklaşık 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara girerek fuhşa aracılık eden, fuhuşu teşvik eden ve organize eden şüphelileri adım adım izledi. Gizli kamera kayıtlarıyla, mekan çalışanları ile müşteriler arasında yapılan pazarlıklar belgelendi. Yapılan incelemelerde, kadınların "masaya oturma" bahanesiyle müşterilerle tanıştırıldığı, ardından ücret karşılığında otellere götürüldüğü tespit edildi.

Başkentte fuhuş operasyonu

"MÜŞTERİYLE ÇIKMAZSAN BİR DAHA İŞE ALMAYIZ"

Mağdur kadınların ifadeleri, işletme sahipleri, mesul müdürler ve şef garsonların sistematik baskı uyguladığını gözler önüne serdi. Kadınlar, "Müşteriyle çıkmazsan bir daha işe alamayız" şeklinde tehdit edildiklerini, fuhuş amaçlı müşteri geldiğinde telefonla çağrıldıklarını ve kazançtan komisyon kesildiğini anlattı. Bazı mağdurlar ise yalnızca kons yapmak istediklerini belirtmelerine rağmen, "Bu işler böyle olmuyor, müşteriyle otele gitmen lazım" denilerek fuhşa zorlandıklarını ifade etti.

ORGANİZE ŞEKİLDE HAREKET EDİYORLAR


İfadelerde, telebarlarda görev yapan şef garsonlar ile işletme sahiplerinin kadınlar üzerinden haksız kazanç sağladığı vurgulandı. Mağdurlar, masalara bakan şeflerin ve mesul müdürlerin organize şekilde hareket ettiğini, fuhuş için mekan dışına çıkan kadınlardan düzenli olarak komisyon alındığını belirtti. Bazı işletmelerde kadınların korkutulduğu, şikayet etmelerinin engellendiği ve cinsel taciz iddialarının da dosyaya yansıdığı kaydedildi.

SGK'LI GİBİ GÖSTERDİLER

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bazı kadınların SGK'lı çalışan gibi gösterilmesi oldu. Müşterilerin mekanlarda kadınlarla sohbet ettiği, beğendikleri kadınlara fuhuş teklifinde bulunduğu ve işletmelerin bu sistem üzerinden sözde ticari kazanç elde ettiği belirlendi.

60 TUTUKLAMA, 64 MAĞDUR KURTARILDI

Operasyon kapsamında 11 işletmenin sahipleri, işletme müdürleri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sonrası tüm işletmelerin faaliyeti sonlandırılırken, fuhşa sürüklendiği belirlenen 64 mağdur kadın kurtarıldı ve tamamının ifadesine başvuruldu.

