Gelir İdaresi vergi yüzsüzlerini ifşaladı: Milyarlarca liralık borç kamuoyuna açıklandı!

Gelir İdaresi il il vergi yüzsüzlerini açıklamaya başladı. İllerde 50 milyon TL'den fazla borcu olanlar listeler haline ortaya çıkıyor. İstanbul'da listenin gediklileri belediye şirketleri, Uzan ailesi, FETÖ'cü şirketler. Geçtiğimiz günlerde kara para operasyonundan tutuklanan Can Holding'in tütün şirketleri de defterdarlık listesinin ilk sıralarında. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Can Holing ZİRVE CAN HOLİNG'TE

Açıklama kapsamına her bir vergi dairesine '5 milyon lira ve üzeri' borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler listelenmeye başlanmıştı. Bu çerçevede, listeler Türkiye genelindeki vergi dairelerine asıldı. Bugünden itibaren de GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanmaya başlanıyor. İstanbul Defterdarlığı'nın verilerine göre vergi yüzsüzleri listesinin ilk sırasında Can Holding'in sigara şirketi var.