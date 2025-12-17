Gönderilen aracılar vasıtasıyla Erdoğan ve ekibi hakkında deliller üretildiği ve bu delillerin hükümeti devirebilecek nitelikte olduğu, bu nedenle tasfiyelerin durdurulması gerektiği belirtildi.

FETÖ'cü Zekeriya Öz. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Örgütün özel yetiştirdiği savcılar ve İstanbul Emniyeti'nde yuvalanmış FETÖ'cü polisler, amirlerine bile haber vermeden ihanet planını uygulamaya başladı. FETÖ'cüler tarafından hazırlanan fezlekede Recep Tayyip Erdoğan, "dönemin başbakanı" olarak belirtilmişti. Sadece bu olay bile operasyonun hükümeti devirmek amacıyla önceden kurgulanmış bir ihanet girişimi olduğunu ortaya koydu. FETÖ'nün başrolünde olduğu ihanet operasyonlarının peş peşe geldiği ortam da Başbakan Erdoğan, terör örgütü ile adeta tek başına savaştı.



DARBE GİRİŞİMİ MİLLETİN FERASETİNE TOSLADI



Siyasi yolculuğunu millete dayanarak devam ettiren Erdoğan, 17/25 Aralık operasyonuna karşılık hızla Emniyet ve yargıdaki FETÖ'cülere karşı operasyon başlattı. Örgüt üyeleri tek tek tasfiye edildi. Darbe girişimine karışan polis ve savcıların bir kısmı yurtdışına çıktı. Kamuoyuna yolsuzluk operasyonu olarak servis edilmeye çalışılan darbe girişimi milletin de ferasetine tosladı.