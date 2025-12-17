PODCAST CANLI YAYIN

FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!

7 Şubat MİT kumpası ve Gezi olaylarında kendini açık eden devlet içindeki ihanet çetesi FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'te giriştiği emniyet-yargı darbe girişimin üzerinden 12 yıl geçti. Terör örgütüne ait dershaneleri kapatma resti çeken Başkan Erdoğan'ı hedef alan ihanet girişimi liderinin arkasında duran milletin desteğiyle çöpe atıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri, siyasi ve ekonomik olarak bağımsız adımlar atmaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak üzere 17/25 Aralık 2013 tarihlerinde devreye aldığı ancak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı duruşuyla bozguna uğratılan Emniyet-Yargı darbe girişiminin üzerinden 12 yıl geçti.

Yargı üzerinden darbe girişiminin 12. yılı!

YOLSUZLUK YALANIYLA DARBE GİRİŞİMİ

Başbakanlık konutunda bulunan dinleme cihazlarının ardından 7 Şubat MİT kumpası ve Gezi olaylarında kendini açık eden FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisinde yuvalanan mensuplarının hazırladığı yolsuzluk etiketli darbe teşebbüsü, Başbakan Erdoğan'ın terör örgütüne ait dershaneleri kapatma restinin hemen ardından uygulamaya alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN DİK DURDU DIŞ DESTEKLİ HAİN PLAN ÇÖPE ATILDI

Darbe teşebbüsüne karşı ilk dakikadan itibaren dik duran Erdoğan, milletinin desteğiyle dış destekli hain planı çöpe attı.

HAİNLER DEŞİFRE OLDU FETÖ ŞANTAJA BAŞLADI

FETÖ, devlet içerisindeki deşifre olan gizli yapılanmasının tasfiye edilmeye başlanmasının ardından hükümete şantaj kartı açtı.

Gönderilen aracılar vasıtasıyla Erdoğan ve ekibi hakkında deliller üretildiği ve bu delillerin hükümeti devirebilecek nitelikte olduğu, bu nedenle tasfiyelerin durdurulması gerektiği belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BOYUN EĞMEDİ

Şantaja boyun eğmeyen Erdoğan, "eteğinizdeki taşları dökün" diyerek FETÖ'ye meydan okudu. Erdoğan, terör örgütünün en önemli finans ve insan kaynağını üreten dershanelerinin kapatılmasına yönelik çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Dershanelerinin kapatılması konusunda kararlılığı hisseden terör örgütü FETÖ, montaj tapeler ve asılsız suçlamalardan oluşan yolsuzluk etiketli darbe girişimini devreye aldı.

Örgütün özel yetiştirdiği savcılar ve İstanbul Emniyeti'nde yuvalanmış FETÖ'cü polisler, amirlerine bile haber vermeden ihanet planını uygulamaya başladı. FETÖ'cüler tarafından hazırlanan fezlekede Recep Tayyip Erdoğan, "dönemin başbakanı" olarak belirtilmişti. Sadece bu olay bile operasyonun hükümeti devirmek amacıyla önceden kurgulanmış bir ihanet girişimi olduğunu ortaya koydu. FETÖ'nün başrolünde olduğu ihanet operasyonlarının peş peşe geldiği ortam da Başbakan Erdoğan, terör örgütü ile adeta tek başına savaştı.

DARBE GİRİŞİMİ MİLLETİN FERASETİNE TOSLADI

Siyasi yolculuğunu millete dayanarak devam ettiren Erdoğan, 17/25 Aralık operasyonuna karşılık hızla Emniyet ve yargıdaki FETÖ'cülere karşı operasyon başlattı. Örgüt üyeleri tek tek tasfiye edildi. Darbe girişimine karışan polis ve savcıların bir kısmı yurtdışına çıktı. Kamuoyuna yolsuzluk operasyonu olarak servis edilmeye çalışılan darbe girişimi milletin de ferasetine tosladı.

