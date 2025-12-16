İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16'ncı Büyükelçiler Konferansı kapsamında Meclis'te büyükelçileri kabul etti.



"NİHAİ BİR RAPORLA ÜMİT EDERİM Kİ İTTİFAKLA..."



Şu an sürecin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret eden Kurtulmuş, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında gelinen aşamaya dikkati çekerek, "Geldiğimiz noktada partiler bugün yarın artık son olarak bize raporlarını verecekler ve en sonunda komisyon bu çalışmalarının sonucunu nihai bir raporla, yine ümit ederim ki ittifakla aldığı bir kararla Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadesini kullandı.

Terörün bitirilmesiyle ilgili dünya deneyimlerini ve Türkiye'yi kıyaslayan Kurtulmuş, "Çatışma çözümlerinde başka ülke örneklerinde 8-10 yılda gelinen noktaya Türkiye'nin 6-7 ay gibi kısa bir süre içerisinde gelmesi fevkalade önemlidir. Ümit ediyorum, bu demokratik olgunluk düzeyi yüksek tartışmaların sonucunda Türkiye demokrasisi bakımından önemli bir tecrübeyi Türk demokrasi tarihine kazandırmış olacağız. Partiler bir araya gelebilir. Taban tabana zıt fikirleri olabilir ama memleketin ortak meselesinde ortak istikamette fikirlerini ortaya koyarlar ve çözüme ulaşmak için gayret sarf ederler" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasıyla, çatışma çözümlerinde "Türkiye modeli"nin ortaya konulacağını, bu modelin de dünyanın birçok üniversitesinde, uluslararası ilişkilerle ilgili eğitim veren yerlerde okutulacağını dile getiren Kurtulmuş, "İnşallah bu süreç başarıyla sona erdirilecektir. Bu sefer biz kazanacağız. Bu sefer Türkiye kazanacak. Bu sefer emperyalistler, onların oyuncakları bunu kazanamayacak. Ne olursa olsun inşallah Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak ve terörü ilanihaye Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve büyükelçilerle TBMM Şeref Merdivenleri'nde fotoğraf çektirdi.

