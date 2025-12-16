İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Terörsüz Türkiye Komisyonu rapor aşamasına geldi. Siyasi partiler birer birer raporlarına Meclis'e sunarken gözler komisyondan çıkacak sonuca çevrildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nihai bir raporla ümit ederim ki ittifakla aldığı bir kararla Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır" değerlendirmesini yaptı. Emperyalistlerin "ikinci Sykes-Picot" planı yaptığını söyleyen Kurtulmuş "Emperyalistler değil Türkiye kazanacak" mesajı verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 16'ncı Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.
Kabulde konuşan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye süreci ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geldiği rapor aşamasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
"SÜREÇ ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELMİŞTİR"
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin, içinde bulunduğu bölgede güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka şansının bulunmadığını vurguladı.
Türkiye'nin güçlü olması için gayretle mücadele ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Son dönemlerde, özellikle son 25-30 yıllık süre içerisinde bu bölgenin ikinci Sykes-Picot planlarıyla nasıl paramparça edilmeye çalışıldığını, nasıl etnik ve mezhebi çatışmalar ekseninde bölündüğünü, birbirlerine şimdiye kadar düşman edilememiş olan halkların düşman edilmesi için nice hain emperyal planların yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede aradaki husumetin kalıcı hale getirilmesi için, ellerine silah verdikleri vekil unsurlar vasıtasıyla halkların arasına düşmanlık kurmak için neler yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Bu süreçlerde en büyük bedel ödemiş ülkelerden birisi de Türkiye'dir.
Cumhuriyet'imizin 102. yılındayız. Bu 102 yılın 50 yılı terörle geçmiş olan bir ülkeyiz. Cumhuriyet tarihimizin yarısında terör belasıyla uğraşmış olan bir ülkeyiz. On binlerce insanımız ölmüş, binlerce güvenlik kuvvetimiz şehit olmuş. Aynı şekilde bu ülkenin muazzam kaynakları terörle mücadele ya da terörün açtığı zararlar dolayısıyla kaybedilmiş. 2013 yılında bizzat bizim yaptığımız bir araştırmada o günkü rakamlarla terörün alternatif maliyetleriyle birlikte toplam Türkiye'ye verdiği zarar 1,3 trilyon dolardı. Herhalde bu rakam güncellenirse en az bunun iki katı olduğu aşikardır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgede sözünü güçlendirmek ve dünyada etkin bir ülke olmak için terör meselesini artık geride bırakması, tarihin tozlu raflarına bırakması lazım. Bunun için başından itibaren söylediğimiz iç kaleyi tahkim etmeden dışarıdan gelecek olan saldırılara karşı ayakta duramayız. Türkiye'nin iç kaleyi tahkim etmek amacıyla başlatmış olduğu Terörsüz Türkiye süreci, çok şükür kısa bir süre içerisinde önemli bir noktaya gelmiştir. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede örgütün içeride ve dışarıda bütün bileşenleriyle birlikte silah bırakma çağrısına uyarak kendisinin fesih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte artık bu meselenin tamamen ortadan kalkacağı aşikardır."
KOMİSYON RAPORU NE AŞAMADA?
Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda "terörsüz bölge" demek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye'nin sağlanması, Suriye'de terörün bitmesi, Irak'ta terörün bitmesi, Lübnan'da terörün bitmesi, bölge ülkelerinde gerçekten huzur ve güvenliğin gelmesi anlamına gelecektir" dedi.
Kurtulmuş, Türkiye'nin güvenlik kurumları ve istihbarat birimleri terör örgütüyle bir şekilde bu sürecin nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili süreci yönetirken, diğer yandan da Türkiye'de ilk sefer, geçmiş dönemden farklı olarak siyasetin, yani milli iradenin bizatihi bu meseleyi gözetlemek ve yönetmek için bir kararlılık oluşturduğunu vurguladı.
Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın zamanlarında da terör örgütü PKK'nın bitirilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını, maalesef terörün bitmesini istemeyen odakların çabalarıyla bütün bu süreçlerin akim kaldığını söyleyen Kurtulmuş, aynı şekilde AK Parti iktidarları döneminde, 2013 yılında bu sürecin belli bir olgunluğa geldiğini ancak o dönem başta FETÖ olmak üzere birtakım unsurlar tarafından sürecin heba edildiğini kaydetti.
"NİHAİ BİR RAPORLA ÜMİT EDERİM Kİ İTTİFAKLA..."
Şu an sürecin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret eden Kurtulmuş, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında bilgi verdi.
Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında gelinen aşamaya dikkati çekerek, "Geldiğimiz noktada partiler bugün yarın artık son olarak bize raporlarını verecekler ve en sonunda komisyon bu çalışmalarının sonucunu nihai bir raporla, yine ümit ederim ki ittifakla aldığı bir kararla Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadesini kullandı.
Terörün bitirilmesiyle ilgili dünya deneyimlerini ve Türkiye'yi kıyaslayan Kurtulmuş, "Çatışma çözümlerinde başka ülke örneklerinde 8-10 yılda gelinen noktaya Türkiye'nin 6-7 ay gibi kısa bir süre içerisinde gelmesi fevkalade önemlidir. Ümit ediyorum, bu demokratik olgunluk düzeyi yüksek tartışmaların sonucunda Türkiye demokrasisi bakımından önemli bir tecrübeyi Türk demokrasi tarihine kazandırmış olacağız. Partiler bir araya gelebilir. Taban tabana zıt fikirleri olabilir ama memleketin ortak meselesinde ortak istikamette fikirlerini ortaya koyarlar ve çözüme ulaşmak için gayret sarf ederler" diye konuştu.
Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasıyla, çatışma çözümlerinde "Türkiye modeli"nin ortaya konulacağını, bu modelin de dünyanın birçok üniversitesinde, uluslararası ilişkilerle ilgili eğitim veren yerlerde okutulacağını dile getiren Kurtulmuş, "İnşallah bu süreç başarıyla sona erdirilecektir. Bu sefer biz kazanacağız. Bu sefer Türkiye kazanacak. Bu sefer emperyalistler, onların oyuncakları bunu kazanamayacak. Ne olursa olsun inşallah Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak ve terörü ilanihaye Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız" değerlendirmesinde bulundu.
Programın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve büyükelçilerle TBMM Şeref Merdivenleri'nde fotoğraf çektirdi.