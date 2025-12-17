Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!

Ara transfer döneminde hareketli günler geçirmeye hazırlanan Galatasaray'da geniş bir transfer listesi bulunuyor.



Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirmek isteyen yönetim, ocak ayında çok sayıda isimle temasa geçecek.





Piyasa değeri 15 milyon euro olan Armand Lauriente'yi ocak ayında bırakmak istemeyen Sassuolo'nun 30 milyon euro'ya kadar talep edebileceği belirtildi. Sol kanatta görev alan Armand Lauriente, sağ kanat ve forvette de görev alabiliyor.



Sassuolo ile ayrılık kararı alan Fransız kanat oyuncusunun önünde 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 2027 yazına kadar İtalyan ekibiyle mukavelesi bulunan Lauriente, ilerleyen dönemde ayrılmak istediğini kulübüne iletti. Oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemeyen Sassuolo da gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.



Lauriente, teknik direktör Okan Buruk'un çok sevdiği tarzda bir futbolcu. Birden fazla bölgede forma giyebilen boyuna göre de güçlü bir futbolcu olan Armand Lauriente, genel olarak sol kanatta görev almayı seviyor. Ancak gerek olduğu durumlarda sağ kanat ve forvette de büyük bir başarıyla görev yapabiliyor.