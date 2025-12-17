Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'ye rest mi çekti? Netanyahu, Yahudilerin milattan önce 2. yüzyılda Makkabilerin Helenizme karşı başarısını kutladığı Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaptığı konuşmada "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı." dedi.

Tom Barrack, AA

TRUMP BARRACK'LA SERT MESAJLAR GÖNDERMİŞTİ

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, pazartesi günü Netanyahu ile bir araya gelmişti. İsrail basını Trump'ın Barrack üzerinden Netanyahu'ya sert mesajlar gönderdiğini yazdı.

NETANYAHU VE BARRACK'IN GÜNDEMİ TÜRKİYE'YDİ

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Barrack'ın Türkiye'nin Gazze'de kurulması öngörülen uluslararası güce katılmasına İsrail tarafını ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde, Barrack'ın Türkiye'nin Hamas üzerinde en fazla etkiye sahip ülke olduğunu, silahsızlanma konusunda Hamas'ı ikna edebilecek en güçlü aktörlerden biri olarak görüldüğünü vurguladığı ifade edildi.

ABD'li iki yetkili ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Netanyahu'nun tutumundan "son derece rahatsız" olduğunu söyledi. Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre Netanyahu'ya iletilen net mesajda, Trump'ın arabuluculuğunda sağlanan Gazze anlaşmasının itibarının zedelenmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.