Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!

Söz konusu tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı M.B., belediye personeli E.Y. ve Y.Y. polis tarafından gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasını A Haber ekipleri görüntüledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını aktardı.

Yazıcıoğlu A Haber'e verdiği özel röportajda şunları şöyledi:

Özellikle mazbatayı aldığımız dönemden itibaren sosyal medyada birçok saldırı gerçekleştiriliyordu. Bu minvalde de şüphelendiğimiz ve mobing, saldırı ve iftiralara karşı önlem almak için belirli periyotlarla teknik destek alıyorduk ve son olarak odamda böyle bir dinleme cihazı tespit edildi.

Olay ekipler tarafından yakinen takip ediliyor. Bir sim kartlı cihaz bu. Uzaktan bağlantılı olduğu söylendi ama teknik bilgileri şu anda paylaşamıyoruz benim de çok fazla bir bilgim yok bu konuda.

“Dinlesinler, duyacakları sadece şeffaf bir belediyecilik”

Bu dinlemenin neden, kimler tarafından yapıldığını yakında öğreneceğiz diye umuyorum ama bizler için bir problem yok. İstedikleri gibi dinleyebilirler. Duyacakları sadece şeffaf bir belediyecilik olacaktır. Bundan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ne zaman ön plana çıkarsanız bu tarz saldırılar görülüyor.

Hala bu tarz ahlaksız saldırılara tevessül edildiğini görmek beni en çok üzen kısım oldu. İnşallah konu aydınlatılır ve çalışma arkadaşlarımız ve ekiplerimiz de zan altında kalmaktan kurtulurlar.