Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili yakalanan belediye çalışanı 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kendisine kurulan FETÖvari kumpasa ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Yazıcıoğlu, "Ben soyadıma leke getirecek bir iş yapmam, bunu herkes biliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Belediye başkanının odasında 'Böcek' bulundu
HAİNLER BELEDİYEDEN ÇIKTI
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, makam odasında dinleme cihazının bulunması sonrası yürüttükleri çalışma kapsamında belediye başkan yardımcısı M.K, belediye personeli Y.Y. ve bilgi işlem uzmanı E.Y'yi gözaltına aldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve E.Y. tutuklandı.
MAKAM ODASINDA DİNLEME CİHAZI BULUNDU
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi.
ADLİ VE TEKNİK SÜREÇLER BAŞLATILMIŞTIR
Söz konusu tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır." ifadesine yer verildi.
3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı M.B., belediye personeli E.Y. ve Y.Y. polis tarafından gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
DİNLEME CİHAZININ KOYULDUĞU MAKAM ODASINI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
Dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasını A Haber ekipleri görüntüledi.Belediye başkanının odasına dinleme cihazını kim koydu? İşte dinleme cihazı koyulan oda!
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını aktardı.
"SON TEKNİK DESTEK TALEBİMİZDE ODAMDA BİR DİNLEME CİHAZI TESPİT EDİLDİ"
Yazıcıoğlu A Haber'e verdiği özel röportajda şunları şöyledi:
Özellikle mazbatayı aldığımız dönemden itibaren sosyal medyada birçok saldırı gerçekleştiriliyordu. Bu minvalde de şüphelendiğimiz ve mobing, saldırı ve iftiralara karşı önlem almak için belirli periyotlarla teknik destek alıyorduk ve son olarak odamda böyle bir dinleme cihazı tespit edildi.
"DİNLEME CİHAZI SİM KARTLI VE UZAKTAN BAĞLANTILI"
Olay ekipler tarafından yakinen takip ediliyor. Bir sim kartlı cihaz bu. Uzaktan bağlantılı olduğu söylendi ama teknik bilgileri şu anda paylaşamıyoruz benim de çok fazla bir bilgim yok bu konuda.“Dinlesinler, duyacakları sadece şeffaf bir belediyecilik”
"İSTEDİKLERİ GİBİ DİNLEYEBİLİRLER!"
Bu dinlemenin neden, kimler tarafından yapıldığını yakında öğreneceğiz diye umuyorum ama bizler için bir problem yok. İstedikleri gibi dinleyebilirler. Duyacakları sadece şeffaf bir belediyecilik olacaktır. Bundan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ne zaman ön plana çıkarsanız bu tarz saldırılar görülüyor.
Hala bu tarz ahlaksız saldırılara tevessül edildiğini görmek beni en çok üzen kısım oldu. İnşallah konu aydınlatılır ve çalışma arkadaşlarımız ve ekiplerimiz de zan altında kalmaktan kurtulurlar.
OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN PARMAK İZLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR
İlk bu cihaz bulunduğunda makam katıma çıktım. Dinleme cihazı bantla sarılı haldeydi. Sim kartlı olduğunu söylediler. Cumhuriyet başsavcımızı hemen haberdar ettim. O da il emniyet müdürlüğünü haberdar ederek bir tahkikat başlatılması yönünde talimat verdi. Olay yeri inceleme geldi, parmak izleri değerlendiriliyor. Şüphesiz devletimiz teknolojik bakımdan en üst düzeyde, çok yakın zamanda bulunacağını düşünüyorum.
"İSTİYORLARSA EVİME DE DİNLEME CİHAZI KOYSUNLAR, KENDİMDEN BİR ŞÜPHEM YOK"
Ben bu olay sonrası üzerimde bir psikolojik gerginlik hissetmiyorum, istiyorlarsa evime de koysunlar, duyacakları tek şey şeffaflık olacaktır, dürüstlük olacaktır. Bu kadar muhteşem bir Yazıcıoğlu isminin mirası var. Ben de bu görevle beraber bir sorumluluk aldım. Ben soyadıma leke getirecek bir iş yapmam, bunu herkes biliyor. Ne yazık ki ama ilerleyen süreçte kamuoyunda ön planda olmamız birilerini rahatsız etmiştir belki. Şu anda şüphelendiğimiz biri yok, araştırılıyor. Bulunduğu takdirde neden konulduğu ne amaçlandığı ortaya çıkacaktır. Bir an önce bunu yapanın bulunması ve adaletin karşısında hesap vermesini istiyorum."
Yazıcıoğlu makam odasında dinleme cihazı bulunduktan sonra yaptığı ilk açıklamada ise şunları söylemişti:
"Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık, değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız."
KİM OLURSA OLSUN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK
"Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir."