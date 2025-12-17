Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Yarın yapılacak ikinci toplantıda zamma alt yapı oluşturan veriler masaya yatırılacak. Zammın üçüncü toplantıda netleşmesi bekleniyor. Zam hakkında farklı senaryolar konuşulurken, Merkez Bankası anketinden çıkan yüzde 31.17’lik enflasyon beklentisi dikkate alınırsa yeni asgari ücret 28 bin 993 lira olacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. İşçi tarafının yeni katılması beklenmezken, zam rakamlarına alt yapı olacak veriler masaya yatırılacak.
MASAYA RAKAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete yapılacak zamma ile farklı senaryolar gündeme gelirken, Merkez Bankası anketinden çıkan yüzde 31.17'lik yıl sonu enflasyon beklentisi zam senaryosunu da şekillendirdi.
31 ARALIK'TA BİTECEK
7 milyonun üzerinde çalışan başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 TL.
VERİLER MASAYA GELECEK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, İşçi kanadı temsil eden Türk-İş'in katılması öngörülmeyen toplantıda bu kez asgari ücrete yapılacak zamma alt yapı oluşturan veriler masaya yatırılacak.
Asgari ücret zammı açıklanmasının geçmiş yıllarda olduğu gibi son dakikaya kalması beklenmiyor. Zam oranının son toplantıya kalmadan üçüncü toplantıda netleşmesi öngörülüyor.
28.933 TL'YE ÇIKABİLİR
Peki asgari ücret yıl sonunda ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 çıktı. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde 7 milyonu aşan asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak.
7 FORMÜL GÜNDEMDE
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, asgari ücret için masada bulunan 7 farklı zam formülünü duyurdu.
Zam Oranlarına Göre Yeni Ücretler
Açıklanan senaryolara göre artış oranına bağlı olarak asgari ücrette ortaya çıkacak net tutarlar şu şekilde hesaplanıyor:
📌Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 26.584 TL oluyor.
📌Yüzde 23 zam senaryosunda rakam 27.188 TL'ye yükseliyor.
📌Yüzde 25 artış durumunda yeni ücret 27.630 TL olarak hesaplanıyor.
📌Yüzde 28,5 zam uygulanırsa asgari ücret 28.404 TL seviyesine çıkıyor.
📌Yüzde 30 artış formülünde rakam 28.735 TL'yi buluyor.
📌Yüzde 35 zam halinde asgari ücret 29.841 TL oluyor.
📌Yüzde 40 artış senaryosunda ise ücret 30.946 TL'ye kadar yükseliyor.
SOSYAL DİYALOG SÜRÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ayrıca bir davet yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını vurguladı. Işıkhan, "Resmi davet sonrasında TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantıya katıldı. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuz herkesin malumu. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım. Bu benim görevim. Mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞANIN VE EMEKLİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, yaptığı konuşmada, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk. 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar bazında en düşük memur maaşı 238 dolardan 1.183 dolara yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı. Dolar bazında ise asgari ücret 112'den 518 dolara yükseldi" dedi. Hane halkına enerji sübvansiyonlarının sürdüğünü ifade eden Şimşek, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile mevcut sosyal yardım programlarını tek bir çatı altında toplayacaklarını kaydederek, "Bu çerçevede, işgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programının pilot bir projeyle 2026'da başlatılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.