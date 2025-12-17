Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sahne alacağı maçlar nefes kesecek. İşte ZTK'da ilk hafta fikstürü...
Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası bugün oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Kupası'nın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.
Bugün A Grubu'nda Trabzonspor- Alanyaspor ve Fatih Karagümrük- İstanbulspor ile C Grubu'nda Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçları A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ise 2 karşılaşmanın heyecanı yaşanacak. A Grubu'nda Galatasaray-Başakşehir ve B Grubu'nda Gençlerbirliği- Bodrum FK karşılaşmaları yine A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nın değişen yeni formatıyla birlikte 3 grupta 8'er takımdan ilk 2 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü direkt çeyrek finale çıkacak.
VAR SİSTEMİ DEVREDE
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.
ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor
Maçların oynanacağı tarihler:
1. Maçlar 23-24-25 Aralık 2025
2. Maçlar 13-14-15 Ocak 2026
3. Maçlar 2-3-4 Şubat 2026
4. Maçlar 2-3-4 Mart 2026
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:
Fenerbahçe (D)
Keçiörengücü
Kocaelispor (D)
Rizespor
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü
Beşiktaş
Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)
Erzurumspor
Gaziantep FK (D)
Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü
Başakşehir
Fethiyespor (D)
İstanbulspor
Alanyaspor (D)
Trabzonspor'un Türkiye Kupası fikstürü
Corendon Alanyaspor
İstanbulspor(D)
Fethiyespor
Başakşehir(D)