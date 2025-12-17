PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da sahne alacağı maçlar nefes kesecek. İşte ZTK'da ilk hafta fikstürü...

Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü

Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası bugün oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Kupası'nın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.

Bugün A Grubu'nda Trabzonspor- Alanyaspor ve Fatih Karagümrük- İstanbulspor ile C Grubu'nda Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçları A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ise 2 karşılaşmanın heyecanı yaşanacak. A Grubu'nda Galatasaray-Başakşehir ve B Grubu'nda Gençlerbirliği- Bodrum FK karşılaşmaları yine A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın değişen yeni formatıyla birlikte 3 grupta 8'er takımdan ilk 2 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü direkt çeyrek finale çıkacak.


VAR SİSTEMİ DEVREDE

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.


ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

Maçların oynanacağı tarihler:

1. Maçlar 23-24-25 Aralık 2025
2. Maçlar 13-14-15 Ocak 2026
3. Maçlar 2-3-4 Şubat 2026
4. Maçlar 2-3-4 Mart 2026

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:

Fenerbahçe (D)
Keçiörengücü
Kocaelispor (D)
Rizespor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü

Beşiktaş
Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)
Erzurumspor
Gaziantep FK (D)

Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü

Başakşehir
Fethiyespor (D)
İstanbulspor
Alanyaspor (D)

Trabzonspor'un Türkiye Kupası fikstürü

Corendon Alanyaspor
İstanbulspor(D)
Fethiyespor
Başakşehir(D)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Borsa İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Asgari ücrette ikinci toplantı öncesi hangi formüller masada? Son tahmin 28 bin 993 lira!
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı