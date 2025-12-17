Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ise 2 karşılaşmanın heyecanı yaşanacak. A Grubu'nda Galatasaray-Başakşehir ve B Grubu'nda Gençlerbirliği- Bodrum FK karşılaşmaları yine A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak ekranlara gelecek.

Bugün A Grubu'nda Trabzonspor- Alanyaspor ve Fatih Karagümrük- İstanbulspor ile C Grubu'nda Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçları A Spor'dan şifresiz, HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak.



VAR SİSTEMİ DEVREDE

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.