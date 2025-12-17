Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein 'ın sapkınlık ağı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Epstein ve Maxwell, Takvim Fotoğraf Arşivi

İNGİLTERE'YE 90 UÇUŞ

BBC, Epstein ile bağlantılı yaklaşık 90 uçuşun İngiltere havalimanına iniş-kalkış yaptığını ve bu uçaklardan bazılarında milyarderler tarafından taciz edildiklerini söyleyen İngiliz kadınların da bulunduğunu ortaya çıkardı.

İngiliz BBC, insan ticareti mağduru olduğu iddia edilen üç İngiliz kadının, Epstein'ın İngiltere'ye giriş ve çıkış uçuşlarına ilişkin kayıtlarında ve hükümlü cinsel suçluyla ilgili diğer belgelerde yer aldığını tespit ettiklerini belirtti.