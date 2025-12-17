Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
Pedofili finansözü Jeffrey Epstein’ın sapkınlık ağının merkezi İngiltere mi? Epstein ile bağlantılı 90 uçuşun İngiltere’ye yapıldığı ve bu uçuşlardan bazılarında milyarderler tarafından istismara uğradıklarını söyleyen kadınların taşındığı ortaya çıktı. İşte Epstein tutuklandıktan sonra dahi devam eden uçuşlar ve kimliği belirsiz kadınlara ilişkin detaylar…
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın sapkınlık ağı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İNGİLTERE'YE 90 UÇUŞ
BBC, Epstein ile bağlantılı yaklaşık 90 uçuşun İngiltere havalimanına iniş-kalkış yaptığını ve bu uçaklardan bazılarında milyarderler tarafından taciz edildiklerini söyleyen İngiliz kadınların da bulunduğunu ortaya çıkardı.
İngiliz BBC, insan ticareti mağduru olduğu iddia edilen üç İngiliz kadının, Epstein'ın İngiltere'ye giriş ve çıkış uçuşlarına ilişkin kayıtlarında ve hükümlü cinsel suçluyla ilgili diğer belgelerde yer aldığını tespit ettiklerini belirtti.
SAPKIN AĞIN MERKEZİ İNGİLTERE
BBC, Epstein'ın yüzlerce kurbanını temsil eden ABD'li avukatların Atlantik'in diğer tarafındaki faaliyetlerine ilişkin tam kapsamlı bir İngiltere soruşturmasının hiç yapılmamış olmasının şok edici olduğunu söylediğini belirtti. Öyle ki bir kaynağa göre İngiltere Epstein'ın faaliyetlerinin merkez noktalarından biriydi.
İngiliz mağdurlardan birinin ifadesi Epstein'ın suç ortağı ve sevgilisi Ghislaine Maxwell'in 2021'de çocuk istismarı ve insan ticareti suçundan mahkum edilmesini sağlamıştı. Mağdurun Florida'da bulunan avukatı Brad Edwards ise BBC'ye verdiği demeçte İngiliz polisinin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.
Duruşmada Kate adıyla anılan kadının, 1999 ile 2006 yılları arasında Epstein tarafından İngiltere'ye ve İngiltere'den yapılan 10'dan fazla uçuşta yer aldığı belirtildi.
87 UÇUŞ, KİMLİĞİ BELİRSİZ KADINLAR
Geçtiğimiz yıl yayımlanan ve BBC'nin incelediği kayıtlara göre eksik uçuş kayıtları ve yolcu listeleri, 1990'ların başlarından 2018'e kadar İngiltere havaalanlarına gelen veya bu havaalanlarından kalkan ve Epstein ile bağlantılı olduğu düşünülen 87 uçuşu kaydediyor. Bu sayı daha önce bilinenlerden onlarca daha fazla.
Kayıtlarda ayrıca İngiltere'ye giriş çıkış yapan yolcular arasında kimliği belirsiz kadınlar da olduğu belirtildi.
EPSTEIN TUTUKLANDIKTAN SONRA BİLE UÇUŞLAR DEVAM ETTİ
İngiltere'ye yapılan uçuşların 15'i, Epstein'ın 2008'de bir çocuktan cinsel ilişki talep etme suçundan mahkum edilmesinden sonra yapıldığı ortaya çıktı. BBC ise bunun göçmenlik yetkilileri tarafından sorgulanmış olması gerektiğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra Londra'nın polis teşkilatı olan Metropolitan Polis Teşkilatı'na bu konu hakkında sorular sorduklarını fakat cevap alamadıklarını belirtti.
"İNGİLİZ TOPRAKLARINDA İSTİSMARA UĞRADILAR"
2008'den beri Epstein kurbanlarını temsil eden ve BBC'ye konuşan Amerikalı avukat Brad Edwards, müvekkillerinden üç veya dördünün İngiliz kadın olduğunu ve hem Epstein hem de diğer sapkınlar tarafından İngiliz topraklarında istismara uğradıklarını söyledi.
BBC, yaptıkları analizin, Epstein'ın İngiltere'ye seyahat etmek ve aralarında insan ticareti mağdurlarının da bulunduğu diğer kişilerin ulaşımını ayarlamak için ticari ve kiralık uçuşların yanı sıra özel uçaklarını da gösterdiğini belirtti.
Uçuşların 50'den fazlası özel jetleriyle gerçekleştirildiği ve çoğunlukla Luton Havalimanı'na gidiş-dönüş uçuşları yapıldığı ve ayrıca Birmingham Uluslararası Havalimanı'nda birkaç uçuş ve Batı Norfolk'taki RAF Marham'da ve Edinburgh Havalimanı'nda birer geliş ve gidiş uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.
Epstein'ın gerçekleştirdiği veya ödemesini yaptığı ticari ve charter uçuşlarına dair sınırlı kayıtlar, çoğunlukla Londra Heathrow üzerinden olmak üzere, Stansted ve Gatwick havalimanları aracılığıyla da onlarca daha fazla seyahati gösteriyor.