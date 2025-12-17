PODCAST CANLI YAYIN

Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"

Geçtiğimiz gün Sydney’deki Bondi Plajı’nda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda olası daha büyük bir katliam son anda önlenmişti. O anları kayda alan Türk vatandaşı Okan Okur, A Haber yayınında sesleri önce havai fişek sandığını, gerçeği fark edince görüntüleri polise destek olmak için videoyu çektiğini anlattı. Okur, kahraman Ahmed’in teröristlerin üzerine hiç düşünmeden atlayarak faciayı büyümeden durdurduğunu söyledi.

Giriş Tarihi:
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"

Geçtiğimiz gün Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın çok daha büyük bir katliama dönüşmesi ihtimalinin önüne geçen kahraman Ahmed'in saldırganları etkisizleştirdiği görüntüler ise dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Ahmed'in o anlarını kayda alan kişinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. O görüntüleri çeken Okan Okur, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

Avustralya'da 'Kahraman Ahmed'i çeken kişi Türk çıktı

ARKADAŞIYLA MANGAL PLANI İÇİN SAHİLE GEÇİYORDU

Olay günü havanın çok sıcak olduğunu belirten Okur, arkadaşıyla birlikte günü denizde geçirdiklerini ve akşam için mangal hazırlığı yaptıklarını söyledi. Eve dönmek üzere yola çıktıkları sırada aracını park ettiğini anlatan Okur, eksiklerini almak için arkadaşını eve gönderdiğini, kendisinin ise plajın kalabalık olacağını düşünerek önden yürümeye başladığını ifade etti.

Bondi Plajı'nda saldırı anında etrafa kaçışan insanlar (Foto: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)Bondi Plajı'nda saldırı anında etrafa kaçışan insanlar (Foto: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

"SESLERİ DUYUNCA ÖNCE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ ZANNETTİM"

Plaja doğru yürürken bir ses duyduğunu belirten Okur, ilk anda bunun silahlı saldırı değil, bölgede sıkça yapılan bir havai fişek gösterisi olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak çevreye baktığında durumun çok farklı olduğunu fark ettiğini belirten Okur, saldırganların kendisine yaklaşık 10 metre mesafede olduğunu aktardı.

Bondi'deki saldırıyı dünyaya duyuran Türk Okan Okur A Haber'e konuştu (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)Bondi'deki saldırıyı dünyaya duyuran Türk Okan Okur A Haber'e konuştu (Foto: A Haber Ekran Görüntüsü)

"SALDIRGANIN BİR ANLIK BOŞLUĞUNDAN YARARLANIP EVE KAÇTIM"

Silahlı saldırganları görünce refleks olarak bir aracın arkasına saklandığını dile getiren Okur, birkaç el ateş açıldıktan sonra saldırganların şarjör değiştirmek için duraksadığını ve bu boşlukta kaçmayı başardığını söyledi. Arkadaşının kapıyı açmasıyla birlikte hemen pencereye yöneldiklerini belirten Okur, "Hemen kamerayı çıkardım. Amacım polis saldırganları yakalayamazsa, görüntülerin ekiplerin işini kolaylaştırmasıydı" dedi.

Saldırının daha büyük bir felakete dönüşmesini Suriyeli Ahmed'in fedakarlığı engelledi (Foto: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)Saldırının daha büyük bir felakete dönüşmesini Suriyeli Ahmed'in fedakarlığı engelledi (Foto: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü)

"AHMED TERÖRİSTİN ÜZERİNE HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN ATLADI"

Yaklaşık 8 dakika süren olay sırasında kayıt almaya devam ettiğini anlatan Okur, o anlarda kameraya yansıyan kahramanlık anını da şu sözlerle aktardı:

Tam videoyu kaydederken Ahmet beyi gördüm. Hemen kamerayı ona çevirdim ve ne yapacağını bekledim. O sırada terörist sırtını döndü ve Ahmed bey hiç tereddüt etmeden üzerine atladı. O an gerçekten şoke oldum.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ TV KANALI ONUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Ahmed'i olaydan önce tanımadığını vurgulayan Okur, tamamen refleksle çekim yaptığını ifade etti. Saldırganların yakalanmasının ardından polis ekipleriyle görüştüğünü ve tüm görüntüleri yetkililere teslim ettiğini söyleyen Okur, daha sonra Avustralya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda televizyon kanalının bu görüntüleri kullanmaya başladığını belirtti.

Okur, Ahmed yoğun bakımdan çıktıktan sonra onunla görüşmek istediğini de söyledi.

Dünya Suriyeli Ahmedi konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahunun Yahudi algısı çöktüDünya Suriyeli Ahmedi konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahunun Yahudi algısı çöktü

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Borsa İstanbul
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor