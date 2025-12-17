Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Geçtiğimiz gün Sydney’deki Bondi Plajı’nda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda olası daha büyük bir katliam son anda önlenmişti. O anları kayda alan Türk vatandaşı Okan Okur, A Haber yayınında sesleri önce havai fişek sandığını, gerçeği fark edince görüntüleri polise destek olmak için videoyu çektiğini anlattı. Okur, kahraman Ahmed’in teröristlerin üzerine hiç düşünmeden atlayarak faciayı büyümeden durdurduğunu söyledi.
Geçtiğimiz gün Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın çok daha büyük bir katliama dönüşmesi ihtimalinin önüne geçen kahraman Ahmed'in saldırganları etkisizleştirdiği görüntüler ise dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Ahmed'in o anlarını kayda alan kişinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. O görüntüleri çeken Okan Okur, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.
ARKADAŞIYLA MANGAL PLANI İÇİN SAHİLE GEÇİYORDU
Olay günü havanın çok sıcak olduğunu belirten Okur, arkadaşıyla birlikte günü denizde geçirdiklerini ve akşam için mangal hazırlığı yaptıklarını söyledi. Eve dönmek üzere yola çıktıkları sırada aracını park ettiğini anlatan Okur, eksiklerini almak için arkadaşını eve gönderdiğini, kendisinin ise plajın kalabalık olacağını düşünerek önden yürümeye başladığını ifade etti.
"SESLERİ DUYUNCA ÖNCE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ ZANNETTİM"
Plaja doğru yürürken bir ses duyduğunu belirten Okur, ilk anda bunun silahlı saldırı değil, bölgede sıkça yapılan bir havai fişek gösterisi olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak çevreye baktığında durumun çok farklı olduğunu fark ettiğini belirten Okur, saldırganların kendisine yaklaşık 10 metre mesafede olduğunu aktardı.
"SALDIRGANIN BİR ANLIK BOŞLUĞUNDAN YARARLANIP EVE KAÇTIM"
Silahlı saldırganları görünce refleks olarak bir aracın arkasına saklandığını dile getiren Okur, birkaç el ateş açıldıktan sonra saldırganların şarjör değiştirmek için duraksadığını ve bu boşlukta kaçmayı başardığını söyledi. Arkadaşının kapıyı açmasıyla birlikte hemen pencereye yöneldiklerini belirten Okur, "Hemen kamerayı çıkardım. Amacım polis saldırganları yakalayamazsa, görüntülerin ekiplerin işini kolaylaştırmasıydı" dedi.
"AHMED TERÖRİSTİN ÜZERİNE HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN ATLADI"
Yaklaşık 8 dakika süren olay sırasında kayıt almaya devam ettiğini anlatan Okur, o anlarda kameraya yansıyan kahramanlık anını da şu sözlerle aktardı:
Tam videoyu kaydederken Ahmet beyi gördüm. Hemen kamerayı ona çevirdim ve ne yapacağını bekledim. O sırada terörist sırtını döndü ve Ahmed bey hiç tereddüt etmeden üzerine atladı. O an gerçekten şoke oldum.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ TV KANALI ONUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
Ahmed'i olaydan önce tanımadığını vurgulayan Okur, tamamen refleksle çekim yaptığını ifade etti. Saldırganların yakalanmasının ardından polis ekipleriyle görüştüğünü ve tüm görüntüleri yetkililere teslim ettiğini söyleyen Okur, daha sonra Avustralya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda televizyon kanalının bu görüntüleri kullanmaya başladığını belirtti.
Okur, Ahmed yoğun bakımdan çıktıktan sonra onunla görüşmek istediğini de söyledi.