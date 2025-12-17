Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"

Geçtiğimiz gün Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın çok daha büyük bir katliama dönüşmesi ihtimalinin önüne geçen kahraman Ahmed'in saldırganları etkisizleştirdiği görüntüler ise dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.



Ahmed'in o anlarını kayda alan kişinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. O görüntüleri çeken Okan Okur, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

ARKADAŞIYLA MANGAL PLANI İÇİN SAHİLE GEÇİYORDU

Olay günü havanın çok sıcak olduğunu belirten Okur, arkadaşıyla birlikte günü denizde geçirdiklerini ve akşam için mangal hazırlığı yaptıklarını söyledi. Eve dönmek üzere yola çıktıkları sırada aracını park ettiğini anlatan Okur, eksiklerini almak için arkadaşını eve gönderdiğini, kendisinin ise plajın kalabalık olacağını düşünerek önden yürümeye başladığını ifade etti.