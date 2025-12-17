İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada örgüt lideri olarak değerlendirilen Ekrem İmamoğlu'nun 188 milyon TL'lik müze vurgunu Sayıştay raporunda yer aldı. Raporda kamu kynağının bir onaylı proje, fizibilite raporu ve usulüne uygun ihale süreci olmadan harcandığına yer verildi.
İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede itirafçı olan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın 'Arkasında Murat Ongun var' dediği Dijital Deneyim Raporu'nda adeta bir vurgun yaşandığı ortaya çıktı.
SAYIŞTAY'IN 2024 YILI RAPORUNA GÖRE CİDDİ MEVZUAT İHLALLERİ YAPILDI
Sabah gazetesinden Barış Savaş'ın haberine göre; Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ üzerinden yürütülen Dijital Deneyim Müzesi projesinde ciddi mevzuat ihlallerini ortaya koydu.
188 MİLYON TL'LİK KAMU KAYNAĞI UYGUN İHALE SÜRECİ OLMADAN HARCANDI
Rapora göre, yaklaşık 188 milyon TL'lik kamu kaynağı, herhangi bir onaylı proje, fizibilite raporu ve usulüne uygun ihale süreci olmadan harcandı.
Sayıştay, müzenin yapım ve kurulum sürecine önce harcama yapılarak başlandığını, proje ve teknik dokümanların ise sonradan oluşturulduğunu tespit etti. Bu durumun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na açıkça aykırı olduğu vurgulandı.
'YETKİ AŞIMI'
Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise harcamaların tek bir yapım işi olarak ihale edilmemesi oldu.