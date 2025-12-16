Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
Habertürk çalışanları eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili itiraflara devam ediyor. Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’in ardından bir iddia da geçmişte Habertürk TV'de prodüktörlük yapan Tuğçe Acar’dan geldi. Acar, Ersoy’un kendisini taciz ettiğini belirtti ve “Bugün görüyorum ki yalnız değilim.” dedi.
Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, devam eden adli süreçte üç kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Dosyada Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında, kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanımına imkan sağladığı, eve gelen bazı kadınlara uyuşturucu temin ettiği ve bu ilişkiler üzerinden maddi ve sektörel menfaat elde edildiği iddiaları yer alıyor.
BİR TACİZ İDDİASI DAHA
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Ersoy'un kendisini sistematik şekilde taciz ettiğini ve bu yüzden Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını iddia etmişti. Ersoy ile ilgili bir taciz iddiası daha geldi.
Geçmişte Habertürk TV'de prodüktörlük yapan Tuğçe Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un kendisine yönelik sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunduğunu ifade etti.
HEM TACİZ ETTİ HEM İŞİNİ ENGELLEDİ
Tuğçe Acar'ın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:
"Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu.
Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırmıştım. Geçtiğimiz dönemde Habertürk TV ile yaptığım iş görüşmesi de olumlu sonuçlanmışken, Genel Yayın Yönetmenliği görevine kendisinin getirilmesinin ardından işe giriş sürecim durduruldu. Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaşmış; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle, Habertürk TV'de çalışamayacağım tarafıma iletilmişti.
"YALNIZ DEĞİLİM"
Bugün görüyorum ki yalnız değilim. Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız. Kimse de susmasın. Gün gelir devran döner diye diye geçirdiğim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür."