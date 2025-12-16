Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu

Habertürk 'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy , devam eden adli süreçte üç kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Dosyada Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında, kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanımına imkan sağladığı, eve gelen bazı kadınlara uyuşturucu temin ettiği ve bu ilişkiler üzerinden maddi ve sektörel menfaat elde edildiği iddiaları yer alıyor.

Tuğçe Acar, Ekran Görüntüsü

BİR TACİZ İDDİASI DAHA

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Ersoy'un kendisini sistematik şekilde taciz ettiğini ve bu yüzden Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını iddia etmişti. Ersoy ile ilgili bir taciz iddiası daha geldi.

Geçmişte Habertürk TV'de prodüktörlük yapan Tuğçe Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un kendisine yönelik sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunduğunu ifade etti.