PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu

Habertürk çalışanları eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili itiraflara devam ediyor. Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’in ardından bir iddia da geçmişte Habertürk TV'de prodüktörlük yapan Tuğçe Acar’dan geldi. Acar, Ersoy’un kendisini taciz ettiğini belirtti ve “Bugün görüyorum ki yalnız değilim.” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.

Gözaltına alınanların test sonuçları (takvim.com.tr)Gözaltına alınanların test sonuçları (takvim.com.tr)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, devam eden adli süreçte üç kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Dosyada Ersoy'a yöneltilen suçlamalar arasında, kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanımına imkan sağladığı, eve gelen bazı kadınlara uyuşturucu temin ettiği ve bu ilişkiler üzerinden maddi ve sektörel menfaat elde edildiği iddiaları yer alıyor.

Tuğçe Acar, Ekran GörüntüsüTuğçe Acar, Ekran Görüntüsü

BİR TACİZ İDDİASI DAHA

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Ersoy'un kendisini sistematik şekilde taciz ettiğini ve bu yüzden Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığını iddia etmişti. Ersoy ile ilgili bir taciz iddiası daha geldi.

Geçmişte Habertürk TV'de prodüktörlük yapan Tuğçe Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un kendisine yönelik sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunduğunu ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy, DHAMehmet Akif Ersoy, DHA

HEM TACİZ ETTİ HEM İŞİNİ ENGELLEDİ

Tuğçe Acar'ın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu.

Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırmıştım. Geçtiğimiz dönemde Habertürk TV ile yaptığım iş görüşmesi de olumlu sonuçlanmışken, Genel Yayın Yönetmenliği görevine kendisinin getirilmesinin ardından işe giriş sürecim durduruldu. Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaşmış; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle, Habertürk TV'de çalışamayacağım tarafıma iletilmişti.

Mehmet Akif Ersoy, DHAMehmet Akif Ersoy, DHA

"YALNIZ DEĞİLİM"

Bugün görüyorum ki yalnız değilim. Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız. Kimse de susmasın. Gün gelir devran döner diye diye geçirdiğim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür."

Habertürkteki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemirle ne görüştü?Habertürkteki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemirle ne görüştü?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Borsa İstanbul
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
D&R günün fırsatı
Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber'e konuştu: "Sim kartlı ve uzaktan bağlantılı bir cihaz"
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Son dakika! TFF bahis soruşturmasında yeni cezaları açıkladı! Listede 248 futbolcu ve hakem var
Güllü soruşturmasında oğul Tuğberk Yağız için iki dosya: Hem müşteki hem şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
Yılbaşı öncesi kafe ve restorantlara sıkı denetim: Ekipler sahaya indi
Gazze’ye Alcatraz! 1,7 milyar dolarlık plan: Trump müteahhitlere baskı yapıyor
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş