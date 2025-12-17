TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun rapor sürecinde temaslar hız kesmeden sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Ana gündem maddesi ise komisyonun rapor süreci ve süreçte gelinin ikinci aşama olacak. Öte yandan MHP ve DEM Parti komisyona raporlarını sundu. AK Parti ve CHP'nin raporu bekleniyor.
TBMM çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı Terörsüz Türkiye raporu merakla bekleniyor. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik görüşme 16'da
MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, DSP raporlarını komisyona sundu. AK Parti ve CHP de raporlarını sunacak.
Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda yer alan partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Görüşme saat 16.00'da Meclis'ter gerçekleştirilecek. Ana gündem maddesi ise komisyonun rapor süreci ve süreçte gelinin ikinci aşama olacak. Yasal ve hukuki düzenlemeler tartışılacak.
"NİHAİ BİR RAPORLA ÜMİT EDERİM Kİ İTTİFAKLA..."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz gün rapor sürecine ilişkin "Komisyon bu çalışmalarının sonucunu nihai bir raporla, yine ümit ederim ki ittifakla aldığı bir kararla Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.
Kurtulmuş, "İnşallah bu süreç başarıyla sona erdirilecektir. Bu sefer biz kazanacağız. Bu sefer Türkiye kazanacak. Bu sefer emperyalistler, onların oyuncakları bunu kazanamayacak. Ne olursa olsun inşallah Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak ve terörü ilanihaye Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız" değerlendirmesini yaptı.
MHP'NİN RAPORUNDA NELER VAR?
MHP'nin Meclis'e sunduğu 120 sayfalık Terörsüz Türkiye raporunda terörün tasfiyesi için silah bırakma, adli teslim ve rehabilitasyon önerildi. Sadece PKK değil, YPG-PYD vb. tüm bileşenlerinin de sürece katılımının şart olduğu vurgulandı.
Etkin pişmanlık hükümlerine yer verildi. Yasal düzenlemeler için önce örgüt bileşenlerinin sahada attığı adımlara bakılacağı vurgulandı. MHP, 'Terörsüz Türkiye' raporunu Meclis'e sundu
ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.
AK PARTİ'NİN ÜÇ AŞAMALI PLANI
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci için hazırladığı raporda üç aşamalı yasal düzenleme öngörülüyor.
Eve dönüşten infaz indirimi ve örgüt yöneticilerine yönelik adımlara kadar kapsamlı planın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulması bekleniyor.