CHP'nin NTE'nin Türkiye tarafından işletilmesini engellemek istediği ortaya çıktı! Skandal dava

NTE (AA) Dava dilekçesinde Eskişehir Beylikova'da kurulması planlanan zenginleştirme tesisi için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun iptal edilmesi talebinde bulunulduğu görülürken, gerekçede ise "projenin kamu düzeni ve kamu yararına aykırı" olduğu gibi tamamen akıl tutulması ifadelere yer verildiği belirlendi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Ayrıca bölgedeki NTE'lerin çıkarılma aşamasında radyoaktif kirliliğe sebep olacağı gibi hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan iddiaların yayılmaya çalışıldığı görüldü.

Ayşe Ünlüce (AA) Belediye adına yazılan kurum görüşünün altında ise dönemin belediye genel sekreteri şimdinin ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin imzasının bulunduğu görüldü. Ünlüce'nin kurum görüşünde tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin olmayan radyasyondan etkilenebileceği yönünde görüş sunduğu görüldü.

NTE (AA)



İKİNCİ BÜYÜK REZERV



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki 500 milyar-1 trilyon dolar değerindeki NTE'leri çıkarmak için Ukrayna'yı anlaşma yapmaya zorladığı geleceğin madenlerinde, Türkiye kritik bir öneme sahip. Çin'deki Bayan Obo sahasındaki 800 milyon ton NTE rezervinin ardından 694 milyon ton rezervle dünyanın en büyük ikinci rezervi Eskişehir Beylikova'da keşfedilirken, cevher sahasında yapılan ilk çalışmalar lantan, seryum, neodimyum, praseodimyumun üretilebilir düzeyde olduğunu ortaya koydu. Muhalefetin tüm engelleme girişimlerine rağmen 18 Nisan 2023'te Başkan Erdoğan tarafından yıllık 1200 ton cevher işlenecek Eti Maden Pilot Üretim Tesisi devreye alınırken 2026'da ise endüstriyel tesisin temelleri atılacak.