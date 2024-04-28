İsmail Yüksek şoku

Fenerbahçe'de orta sahanın belkemiği İsmail Yüksek, 14. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası taç çizgisi yakınlarında sakatlık geçirdi. Kenarda tedavi gören ve oyuna dahil olan 24 yaşındaki yıldız, bir süre kendisini denedikten sonra teknik heyete değişiklik işareti yaptı. İsmail, 19. dakikada sedyeyle dışarı alınırken gözyaşlarına hakim olamadı. Milli futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. İsmail bu sezon Sarı-Lacivertli formayı 47 kez terletirken, 2 kez fileleri sarstı.

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