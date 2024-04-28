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İsmail Yüksek şoku

Fenerbahçe’nin dinamosu İsmail Yüksek, derbide sakatlandı. 19. dakikada sedyeyle oyundan çıkan milli yıldız, gözyaşlarını tutamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Nisan 2024 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
İsmail Yüksek şoku

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Fenerbahçe'de orta sahanın belkemiği İsmail Yüksek, 14. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası taç çizgisi yakınlarında sakatlık geçirdi. Kenarda tedavi gören ve oyuna dahil olan 24 yaşındaki yıldız, bir süre kendisini denedikten sonra teknik heyete değişiklik işareti yaptı. İsmail, 19. dakikada sedyeyle dışarı alınırken gözyaşlarına hakim olamadı. Milli futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. İsmail bu sezon Sarı-Lacivertli formayı 47 kez terletirken, 2 kez fileleri sarstı.

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