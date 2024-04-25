Sarp Apak, eşi Bengisu ve oğlu Güney ile 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Şişli'deki etkinliklerde kutladı. Kutlamalara katıldıktan sonra Nişantaşı'nda güzel havanının tadını çıkarmak isteyen ikiliden Apak, yürümekten yorgun düşen oğlu Güney'i bir ara omuzlarına aldı.

BABA GİBİ BABA!

Omuzlarına aldığı oğlu ve kendilerine eşlik eden eşi ile bu şekilde yürüyerek objektiflere poz veren oyuncu, "Ailece kutlamalara katıldık, güzel geçti, şimdi de evimize gidiyoruz" dedi. Apak, "Babalığın böyle zorlukları da oluyor değil mi?" sorusu üzerine gülerek, "Ben halimden memnunum. Bunlar tatlı ve güzel zorluklar, baba olmak güzel şey" diye konuştu.