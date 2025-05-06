Olay, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs tarihinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Aksu, 2022'de boşandığı eski eşi 37 yaşındaki Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken, geldikleri araçla kaçan eski eş Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.