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Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Emniyet o ihtimali değerlendiriyor

Şişli'de işe giden 34 yaşındaki Bahar Aksu, kendisini kaçırmak isteyen eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vuruldu. Türkiye'nin gündemine oturan vahşette Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansırken eski eşini öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

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takvim.com.tr
Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Bahar Aksu, İstanbul Şişli'de güpegündüz bir cinayete kurban gitti.

Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Emniyet o ihtimali değerlendiriyor

Olay, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs tarihinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Aksu, 2022'de boşandığı eski eşi 37 yaşındaki Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken, geldikleri araçla kaçan eski eş Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Emniyet o ihtimali değerlendiriyor

KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma devam ederken saldırgan Rüstem Elibol'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden katil, cinayeti işlediğini kabul etti.

"2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim." diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.

Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Emniyet o ihtimali değerlendiriyor

Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini ifade etti.

Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Emniyet o ihtimali değerlendiriyor

"DİRENİNCE VURDUM"

Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." dedi.

Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Aksu'nun yakın çevresi genç kadının olaydan önce çok tedirgin ve endişeli olduğunu anlattı.

Bahar Aksu cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Emniyet o ihtimali değerlendiriyor

Öte yandan Bahar Aksu'nun 2020'de eşinin kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle poliste 2 ayrı müracaatının olduğu öğrenildi.

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