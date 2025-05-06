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Rap adı altında uyuşturucuya teşvik! Süleyman Burak Bodur (Lvbel C5) tutuklandı

Anlamsız sözlerle sanat icra ettiği iddiasında bulunan, rap adı altında sistematik bir şekilde kitleleri uyuşturucu kullanmaya özendiren Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur tutuklandı. Bodur'un Kandıra Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:35 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:35
Rap adı altında uyuşturucuya teşvik! Süleyman Burak Bodur Lvbel C5 tutuklandı

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Lvbel C5 mahlasını kullanan ve 'sanat icra ettiği' iddiasında bulunan Süleyman Burak Bodur isimli şahıs, dün akşam saatlerinde ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği için ifadesi alınan Bodur, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

TV 100'ün haberine göre; Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan Lvbel C5 Süleyman Burak Bodur, tutuklanarak, Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Bodur'un anlamsız nakaratlarla kaleme aldığı uyuşturucuya teşvik eden parçadan bir kesit:

Of, benim kafam felaket oldu aşkım
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne?

Yine hep koştum, takıldı amcalar
Narkotik köpekleri çok akıllı

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