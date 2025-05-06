Lvbel C5 mahlasını kullanan ve 'sanat icra ettiği' iddiasında bulunan Süleyman Burak Bodur isimli şahıs, dün akşam saatlerinde ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.



Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği için ifadesi alınan Bodur, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.



TV 100'ün haberine göre; Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan Lvbel C5 Süleyman Burak Bodur, tutuklanarak, Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.



Bodur'un anlamsız nakaratlarla kaleme aldığı uyuşturucuya teşvik eden parçadan bir kesit:



Of, benim kafam felaket oldu aşkım

Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne?



Yine hep koştum, takıldı amcalar

Narkotik köpekleri çok akıllı

