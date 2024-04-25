Al Pacino tarzı konuştum

Eyüpspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Arda Turan, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un sorularını cevapladı. Eyüp'teki başarısını yorumlayan Arda Turan, "Benim için çok özel. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynamak benim için heyecan verici olacak. Maçtan önce oyunculara motivasyon konuşması yaptım. Al Pacino tarzı sözler söyledim. Diego Simeone bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Any Given Sunday' filmindeki konuşmasını izletmişti. Çıktık ve maçı savaşarak kazandık" ifadelerini kullandı.

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