Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Pis bir oyun oynanıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı kulübün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezondan itibaren Florya'dan Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacaklarını söyleyen Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili ise "Kimse merak etmesin, Galatasaray gibi birlikte mücadele edip şampiyon olacağız. Tüm taraftarımızı, bizi sahaya dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediyorlar. Biz bu oyunun parçası olmayacağız" dedi.



SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Dursun Özbek, Bankalar Birliği ile ilgili de, "Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma konusunda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Görevimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin bu borçtan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız." diye konuştu.

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