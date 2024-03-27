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Fred krizi kapıda: Kanarya ligden çekilirse Sambacı takımdan ayrılacak

F.Bahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fred’in, yönetimin ligden çekilme söylemlerinden rahatsız olduğu ve menajerine kulüple görüşmesi talebinde bulunduğu öğrenildi. Sambacı, ligden çekilmeleri halinde takımda kalmayacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Fred krizi kapıda: Kanarya ligden çekilirse Sambacı takımdan ayrılacak

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2 Nisan'da ligden çekilme gündemini Genel Kurul'a sunacak ve yetki isteyecek olan Fenerbahçe'de bu durum, yabancı futbolcuların da geleceğini doğrudan etkileyecek. Sarı-Lacivertli ekipte, Fred krizinin kapıda olduğu ortaya çıktı.

GELİŞMELERDEN ÇOK RAHATSIZ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda önemli bir yer tutan yıldız futbolcu Fred, Kanarya'nın ligden çekilme ihtimali hakkında şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Ancak; 31 yaşındaki Sambacı'nın bu gündemden çok rahatsız olduğu öğrenildi.

8 GOLE KATKI SAĞLAMAYI BİLDİ
Fred'in menajerinin yakın zamanda kulüple bir görüşme gerçekleştirmeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Fenerbahçe ligden çekilirse, yıldız isim kesinlikle takı da kalmayı düşünmüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 maça çıkan tecrübeli orta saha, 2 gol atarken, 6 da asist katkısı vermeyi bildi. Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca kontratta 1 yıl da uzatma opsiyonu olduğu biliniyor. Fenerbahçe, 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Manchester United'dan transfer edilen Fred'in yıllık kazancını borsaya bildirmemişti. Tecrübeli futbolcunun 4.2 milyon Euro civarında yıllık kazanca sahip olduğu ifade ediliyor.

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