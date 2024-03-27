DEAŞ-H’nin Moskova’daki katliamı sonrası Avrupa ülkeleri alarma geçti!

Rusya Moskova'da Crocus City Hall'da gerçekleştirilen ve 139 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ-Horasan grubunun üstlenmesi Avrupa'yı adeta alarma geçirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Gabriel Attal, istihbarat birimleri ve emniyet yetkilileri ile bir araya geldi. Ülkede güvenlik uyarı sistemi en üst seviyeye yükseltildi.

ACİL DURUM KARARI

Fransız istihbarat servisi DGSE, 48 'Yalnız Kurt'un ülkede yaşadığını iddia etti. Yetkililer, "Saldırı acil durumu" seviyesinin ülkeye bir tehdidin yakın olduğu zamanlarda devreye alındığını söyledi. İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkeler de acil durum kararı aldıklarını bildirdi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Birleşik Krallık'ın da DEAŞ tehdidi nedeni ile diken üstünde olduğu bildirildi.



TÜRKİYE YAKALIYOR

Türkiye DEAŞ'a yönelik 1 Haziran 2023 ile 25 Mart 2024 tarihleri arasında toplam bin 329 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli ele geçirildi. Bunlardan; 692'si hapse gönderildi. 531'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yılın 365 günü operasyonlar düzenliyoruz" dedi.



SİPARİŞİ KİM VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin, bu saldırıyı DEAŞ'ın yaptığına dair dünyayı ikna etmeye çalıştığını söyledi. Putin, "Bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Siparişi verenin kim olduğuyla ilgileniyoruz" dedi.